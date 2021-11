Plus de 27 millions de personnes ont utilisé Steam simultanément samedi

Steam a établi un nouveau record d’utilisateurs simultanés à 27 millions samedi.

Comme indiqué pour la première fois par GamesRadar, le record simultané de pointe de Steam est de 27 384 959 utilisateurs, selon SteamDB. De tous ces comptes, plus de 7 835 449 étaient en jeu. Cette dernière statistique n’a pas battu le record précédent de la plate-forme, cependant, qui est toujours détenu en avril 2020 à 8 171 592 en jeu simultanément.

Il ne fait aucun doute que la vente annuelle d’automne du Black Friday de Steam a eu un impact significatif sur ces chiffres. De nombreux jeux ont eu un second souffle lors des ventes, y compris le RPG en monde ouvert Cyberpunk 2077 de CD Project Red. De plus, un petit jeu de tir gratuit appelé Halo Infinite est un grand succès, même si les développeurs reconnaissent ses problèmes de passe de combat.

Valve Software, la société qui possède et exploite Steam, est probablement assez heureuse que la plate-forme continue de gagner en popularité. En raison de problèmes d’approvisionnement, la société a récemment retardé son PC de jeu portable très attendu, le Steam Deck. Un problème que Nintendo connaît trop bien actuellement, tout comme Sony.

Les jeux de Valve ont bien sûr joué un rôle dans ce nouveau record simultané. Counter-Strike: Global Offensive et DOTA 2 ont été respectivement les premier et deuxième jeux les plus joués ce week-end. Cependant, l’un ou l’autre titre est rarement détrôné de ces taches.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.