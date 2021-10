Plus de 3 000 000 d’adresses e-mail associées à des comptes CoinMarketCap divulguées sur des forums de piratage : rapport

Des millions d’adresses e-mail avec des comptes sur la plateforme de suivi des prix cryptographiques CoinMarketCap sont échangées sur des forums de piratage, selon un site de surveillance des violations de données.

Have I Been Pwned (HIBP) indique que 3 117 548 adresses e-mail associées aux comptes CoinMarketCap circulent sur les forums de piratage depuis le 12 octobre.

CoinMarketCap dit à HIBP,

« CoinMarketCap a pris conscience que des lots de données sont apparus en ligne, prétendant être une liste de comptes d’utilisateurs. Alors que les listes de données que nous avons vues ne sont que des adresses e-mail (pas de mots de passe), nous avons trouvé une corrélation avec notre base d’abonnés.

Après une brève enquête, la société affirme que la fuite ne provient pas de ses propres serveurs.

« À ce stade de notre enquête, nous sommes arrivés à la conclusion que la fuite ne provenait pas des serveurs CoinMarketCap.

Comme aucun mot de passe n’est inclus dans les données que nous avons vues, nous pensons qu’il provient très probablement d’une autre plate-forme où les utilisateurs peuvent avoir réutilisé des mots de passe sur plusieurs sites.

Nous pensons qu’un mauvais acteur (ou des acteurs) a pris une liste d’e-mails divulgués (cette liste qui prétend provenir de CoinMarketCap) et l’a comparée à d’autres lots de données divulguées.

CoinMarketCap a été lancé pour la première fois en 2013 et a été acquis par le géant des échanges cryptographiques Binance en avril 2020.

