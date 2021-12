Plus de 3 000 personnes dans la « marche de Barcelone contre le cancer »

13/12/2021 à 20:43 CET

Plus de 3000 personnes ont participé ce dimanche à la 5ème édition de la course solidaire « Barcelone en marche contre le cancer », organisé par l’« Associació contra el càncer de Barcelona ».

La course, qui est sortie du Forum Park à Barcelone, disposait de trois distances (2,5km, 5km et 10km) pour le rendre accessible à tous les publics: des sportifs, des enfants et des familles mais aussi des personnes ayant vaincu la maladie.

« Barcelone en marche contre le cancer » eu des moments très émouvants à l’arrivée à la ligne d’arrivée lorsque de nombreux participants se sont souvenus de la famille et des amis malades et leur ont rendu hommage.

Le vainqueur de la catégorie 10 km hommes était Manuel Salvador Martinez et au féminin Diana Fortuny Garcia. L’argent récolté servira à améliorer la vie des personnes atteintes de cancer et de leurs familles et à financer des projets de recherche.