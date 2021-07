Plus de 3 GW de projets solaires bloqués en raison de la hausse des prix des modules : Industrie

Pour un marché concurrentiel comme l’Inde, où les producteurs d’électricité indépendants jouent sur des marges plus faibles et les modules représentent 60 % du coût du projet, même une augmentation modeste du prix des modules rendra les projets non viables.

Les coûts croissants des panneaux solaires et des composants comme le verre, les plaquettes et les silicones, qui sont principalement importés de Chine, ont contraint les entrepreneurs à retenir plus de 3 000 MW de projets au sol et plus de 300 MW de projets sur les toits, ce qui a finalement conduit à la renégociation des contrats. .

Les prix des modules solaires suivent une tendance élevée depuis la mi-2020 et ont augmenté d’environ 17 % depuis le début de l’année. Au début de l’année, les prix des modules oscillaient autour de 18 Rs par watt crête, et les entreprises qui ont soumissionné de manière agressive s’attendant à une baisse des prix ont du mal à maintenir leurs projets viables.

Puneet Goyal, directeur et co-fondateur de SunAlpha Energy, a déclaré à FE que plus de 300 MW de projets de toiture ont été bloqués en raison de la hausse du prix des panneaux. Le problème est aggravé par un manque de clarté sur l’extension du droit de sauvegarde, qui prend fin le 31 juillet.

« L’indécision quant au moment et à l’endroit où acheter les panneaux a retardé les projets. Le plafond des compteurs nets par divers États – bien qu’il ait été augmenté par le gouvernement central à 500 kWh – a ébranlé les plans d’expansion de la capacité des développeurs dans le segment des toits », a déclaré Goyal.

Si le droit de sauvegarde n’est pas prorogé après le 31 juillet – ce qui est probable, car il ne peut être prorogé plus d’une fois – le gouvernement peut imposer un droit antidumping. S’il n’y a pas de prolongation pour les neuf mois jusqu’en avril 2022, date à laquelle le droit de douane de base sera perçu, les fabricants de panneaux chinois devraient vendre leurs panneaux en Inde, ce qui fera baisser les coûts et affectera les fabricants nationaux.

Alors que la hausse des prix mondiaux des matières premières de l’acier, du cuivre et de l’aluminium a contribué à la pression globale sur les prix, les experts ont déclaré que les fournisseurs avaient déjà pris en compte les droits de douane de base dans les prix des panneaux solaires. Pour un marché concurrentiel comme l’Inde, où les producteurs d’électricité indépendants jouent sur des marges plus faibles et les modules représentent 60 % du coût du projet, même une augmentation modeste du prix des modules rendra les projets non viables.

Gautam Das, fondateur d’Oorjan, qui propose des solutions clés en main d’énergie renouvelable, y compris un financement, a déclaré que l’augmentation du coût des panneaux solaires et des composants constitue une incertitude pour l’écosystème. Il ronge l’incitation des investisseurs, des consommateurs et des installateurs. Une augmentation du coût des intrants d’une roupie a un impact sur le tarif PPA ou le coût de production d’environ 10 paise par unité. La transparence des prix avec les clients et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des installateurs sont essentielles pour gérer le risque afin d’éviter les impacts négatifs. “Nous essayons de partager l’impact sur les coûts, qu’il soit positif ou négatif, avec les clients au cas où il y aurait un changement significatif dans le coût des intrants”, a déclaré Das.

Il a déclaré que les politiques de facturation nette devraient être tournées vers l’avenir et axées sur le consommateur, quelle que soit la capacité. « L’application d’un compteur brut pour protéger les discos est régressive et évitable. Les décideurs politiques devraient faire en sorte que les discoms collaborent avec les consommateurs dans l’adoption de l’énergie solaire et les discoms devraient être encouragés sur les unités exportées (en banque) – disons environ une roupie par unité en banque », a déclaré Das.

La hausse des prix et le plafond de la facturation nette ont même eu un impact sur les acteurs au sol, nombre d’entre eux prenant une réduction et travaillant sur des marges aussi basses que 10 % contre un maximum de 16 % il y a quelques années.

Un responsable basé à Mumbai d’une société EPC solaire a déclaré, sous couvert d’anonymat, que plus de 3 000 projets de MW dans le segment au sol ont été suspendus, car l’impact est très grave sur ce segment par rapport au toit. Le segment des toitures aurait partiellement bénéficié de la notification du gouvernement augmentant le plafond de mesurage net à 500 kWh. Cependant, le pouvoir étant un sujet étatique, il n’est pas obligatoire pour les États de suivre la notification.

« À l’avenir, la viabilité de ces projets sera une préoccupation majeure. Je pense toujours que 50% des projets pourront rester viables en fonction du nombre de jours de travail après la livraison des panneaux », a déclaré le responsable de l’EPC.

Prashant Khankhoje, conseiller principal de l’IPPAI, a déclaré que les grands développeurs de projets qui achètent normalement des panneaux dans la dernière phase de l’activité de construction, c’est-à-dire après 10 à 12 mois de signature du PPA, ont du mal à maintenir les projets viables. “La forte augmentation des prix de l’acier et l’incertitude sur les droits de sauvegarde ont également ajouté à leur agonie”, a-t-il déclaré. “Le programme PLI récemment annoncé augmentera la disponibilité des panneaux solaires en Inde, ce qui stabilisera le coût du projet à l’avenir.”

