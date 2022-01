Plus de 30 000 MPME exportatrices pour obtenir des sites Web spécialement conçus pour une meilleure présence numérique

Technologie pour les MPME : Le partenariat permettra aux particuliers et aux MPME, y compris les nouveaux exportateurs, entreprises et artisans, d’avoir une présence numérique en ligne, a déclaré la FIEO.

Technologie pour les MPME : Plus de 30 000 micro, petits et moyens exportateurs, qui font partie de l’organisme des exportateurs, la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO), pourront désormais créer et gérer leurs propres sites Web pour renforcer leur présence numérique. La fédération s’est associée au fournisseur de plate-forme numérique RebelCorp qui propose des outils de bricolage aux entreprises et aux particuliers pour créer et gérer leurs sites Web avec des modèles uniques sans codage. Le rapprochement est intervenu dans le contexte du besoin croissant des MPME de présence numérique au milieu de Covid alors même que «des exportations de 37 milliards de dollars en décembre 2021 (le plus haut jamais enregistré en Inde en un mois) – un bond de 37% par rapport à 27 milliards de dollars en décembre 2020 a été enregistré », avait déclaré le ministre du Commerce Piyush Goyal plus tôt cette semaine.

« La société concevrait des modèles de sites Web spéciaux exclusivement pour les membres exportateurs de FIEO, en gardant à l’esprit qu’ils s’adressent au marché mondial et ont besoin d’un module de commerce électronique intégré avec des plans d’abonnement très fortement subventionnés », a déclaré Akash Chaturvedi, fondateur et PDG. , RebelCorp. Nous sommes ravis de faire partie de ce voyage pour aider plus de 30 000 membres de la FIEO à les aider à créer une identité numérique, a ajouté le fondateur et COO Saad Khan.

Le partenariat permettrait aux particuliers et aux MPME, y compris les nouveaux exportateurs, entreprises et artisans, d’avoir une présence numérique en ligne avec les outils nécessaires pour faire des affaires dans l’environnement de marché actuel à un coût très abordable et sans avoir aucune connaissance technique ou de codage avec l’aide de RebelCorp’s no code, constructeur de sites Web tout-en-un, a déclaré la FIEO dans un communiqué. L’organisme des exportateurs invitera également RebelCorp à organiser des ateliers et des programmes de formation dédiés pour les exportateurs membres afin de les encourager à posséder et à gérer facilement leur propre site Web, a déclaré Sujata Uchil, responsable de la région occidentale de la FIEO.

Alors que 103 milliards de dollars d’exportations ont été enregistrés au cours du trimestre d’octobre à décembre, ainsi que des exportations de marchandises d’environ 300 milliards de dollars, avec une augmentation d’environ 49% au cours de l’exercice 22 d’avril à décembre, les exportations des MPME avaient chuté de plus de 7 % au cours de l’exercice 21 par rapport à 1,8. pour cent de baisse au cours de l’EX20. Les données des exercices 21 et 20 ont été partagées par le ministre d’État au Commerce et à l’Industrie, Anupriya Patel, à Rajya Sabha en décembre 2021. La part des MPME dans les exportations totales de l’Inde oscille autour de 49% depuis les trois ou quatre derniers exercices. Le gouvernement a l’intention de l’augmenter à 60 pour cent d’ici l’exercice 25.

En juillet 2021, la FIEO avait signé un protocole d’accord avec le prestataire de services logistiques Aramex India pour offrir des tarifs préférentiels aux membres de la FIEO ainsi qu’un accès aux services en ligne pour les envois express transfrontaliers. Cela comprenait la création de demandes de ramassage, la préparation des expéditions et les paiements en ligne, ainsi que le support technique d’Aramex aux exportateurs novices et aux MPME sur les réglementations douanières au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, et les documents requis pour l’expédition.

