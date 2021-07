DéFi

Plus de 30% de l’approvisionnement en circulation d’ALPHA est maintenant jalonné et gagne 13% APY

Au cours des deux dernières semaines, le prix d’ALPHA a grimpé de plus de 145%.

En hausse de 262% depuis le début de l’année, ALPHA est une pièce de capitalisation boursière de 227 millions de dollars, qui est toujours en baisse de 73% par rapport à son sommet historique de près de 3 $ il y a cinq mois.

« Depuis qu’ils ont atteint des creux le 24 juin, les jetons DeFi profitent d’un fort rebond. COMP, ALPHA, SNX et AAVE ouvrent la voie… Les prochaines semaines seront révélatrices pour DeFi et le marché de la crypto en général », a noté Delphi Digital.

Cette semaine, Alpha Finance Lab a également publié la mise à jour mensuelle de juin dans laquelle il partageait qu’Alpha Homora V2 avait généré plus d’environ 943 000 $ de frais depuis son lancement à la mi-mai 2021.

Depuis le début d’Alpha Homora V1 en octobre, de vBSC en mars et de V2 en mai, plus d’environ 5,1 millions de dollars de frais de protocole ont été collectés, ce qui porte les frais sur une base annualisée à 15,28 millions de dollars.

Désormais, en plus d’Alpha Homora V1 et vBSC, les frais de protocole Alpha Homora V2 sont également distribués aux piqueurs ALPHA. En tant que tels, les détenteurs d’Alpha peuvent désormais miser et gagner environ 13% APY, qui proviennent tous des frais de protocole Alpha Homora collectés.

Actuellement, plus de 30 % de l’offre en circulation d’Alpha, soit 86,9 millions d’ALPHA (d’une valeur d’environ 64,3 millions de dollars), est mise en jeu. Les joueurs alpha pourront bientôt débloquer un effet de levier plus important sur la V2 avec l’intégration prochaine d’Alpha Tiers dans Alpha Homora V2.

En ce qui concerne sa valeur totale verrouillée (TVL), elle s’élève à 1,19 milliard de dollars, dont 55,9 millions de dollars sur V1, 1,1 milliard de dollars sur V2 et ~ 81,7 millions de dollars sur vBSC.

L’équipe a noté qu’Alpha Homora V2 a également toujours été en mesure de maintenir des taux de prêt élevés par rapport aux autres protocoles de prêt sur le marché.

Alpha Finance Labs a également partagé des mises à jour sur d’autres produits, à savoir AlphaX, qui est en cours de refonte pour suivre l’évolution du marché des swaps perpétuels et des dérivés.

Actuellement, les contrats intelligents sont audités par ConsenSys maintenant que l’idéation du produit, le réglage fin pour l’adéquation du produit au marché, le développement de contrats intelligents et les tests internes sont terminés.

Quant au programme d’incubateur DeFi Alpha Launchpad, qui a été lancé le mois dernier, ils ont reçu de nombreuses candidatures de projets DeFi de stade précoce à avancé. Cela profitera également aux partenaires d’ALPHA en leur fournissant une part des jetons des projets incubés et leurs frais de protocole, a déclaré l’équipe.

Alpha Finance Lab/USD ALPHAUSD

0.7890-$0.05-6.12 %

Volume 103,57 mVariation -0,05$Ouvert 0,7890$Circulation 285,58 mCapacité boursière 225,31 m

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.