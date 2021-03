Plus de 300 personnes défilent vers la prison de Brians 1 pour les personnes incarcérées pour avoir protesté contre Hasel

Plus de 300 personnes ont défilé ce dimanche de la gare Martorell Renfe (Barcelone) à la prison de Brians 1 pour demander la libération de huit détenus pour leur participation aux manifestations après l’arrestation du rappeur Pablo Hasel.

La manifestation a eu lieu à 11 heures du matin et, dirigé par une banderole sur laquelle on pouvait lire « Notre solidarité, pas reculer dans la bagarre, prisonniers dans la rue », il est arrivé au pénitencier juste avant 14 heures.

Dans le manifeste, l’organisation considère que l’accusation contre les incarcérés « est totalement injuste et résultant d’une mise en place de la police « , raison pour laquelle ils les considèrent comme des prisonniers politiques et demandent leur amnistie totale.

«S’ils sont en prison, c’est pour une seule cause: lutter contre l’Etat espagnol et son régime pourri, ainsi que la lutte contre les forces de police et les forces d’occupation que le pouvoir amène à réprimer », affirme l’organisation.

Le CUP, Arran, Alert Solidària, Coordinadora Obrera Sindical, Endavant et le Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Sepc) ont rejoint la manifestation.