Plus de 3,7 cr déclarations de revenus pour FY’21 déposées: ministère des Finances

« Un total de 3.71.74.810 #ITR ont été déposés jusqu’au 17.12.2021, avec 6.91.338 #ITR ayant été déposés le jour même », a déclaré le ministère des Finances dans un tweet.

Le ministère des Finances a déclaré samedi que plus de 3,7 crores de déclarations de revenus avaient été déposées jusqu’à présent pour l’exercice 2020-2021. La date d’échéance prolongée pour le dépôt de la déclaration de revenus (ITR) est le 31 décembre 2021.

« Un total de 3.71.74.810 #ITR ont été déposés jusqu’au 17.12.2021, avec 6.91.338 #ITR ayant été déposés le jour même », a déclaré le ministère des Finances dans un tweet.

Parmi ceux-ci, ITR1 (2,12 crore), ITR2 (31,04 lakh), ITR3 (35,45 lakh), ITR4 (87,66 lakh), ITR5 (3,38 lakh), ITR6 (1,45 lakh) et ITR7 (0,25 lakh) au 17 décembre 2021 , Ça disait.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.