Plus de 38 000 espèces d’animaux et de plantes, sur le point de disparaître

L’impact des activités humaines met la planète dans une situation extrême. La biodiversité diminue à pas de géant. La Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est passée à 38 543 espèces en danger d’extinction, 28 % des 138 374 qu’elle a étudiées. Mais en réalité, la tragédie environnementale est bien plus grave encore : les experts des Nations Unies estiment qu’un million d’espèces animales et végétales risquent de disparaître de la surface de la Terre dans les prochaines décennies. Cette situation, préviennent-ils, « met en danger l’existence humaine sur Terre et contribue à la multiplication des catastrophes climatiques liées au réchauffement climatique & rdquor ;.

Les experts, une fois de plus, ont élevé la voix d’alerte : la nature se détériore “plus vite que jamais dans l’histoire de l’humanité”. La Liste rouge des espèces menacées de l’UICN ne cesse de s’allonger. Par exemple, 64% des cycadales, 41% des amphibiens, 37% des requins, raies et chimères, 34% des reptiles et conifères, 33% des coraux, 28% des crustacés, 26% des mammifères et 14% des oiseaux.

Parmi les espèces les plus menacées au monde figurent le gorille des montagnes (Gorilla beringei), l’ours polaire (Ursus maritimus), le tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae), le rhinocéros blanc (Cerato theriumsimun), l’arbre à sang de dragon (Dracaena cinnabari), le baobab de Grandidier (Adansonia grandidieri) , le léopard des neiges (Panthera uncia) et une espèce présente en Espagne, le lynx ibérique (Lynx pardinus).

L’UICN considère 902 espèces éteintes sur sa Liste rouge, auxquelles il faut ajouter 80 autres qui ne vivent déjà qu’en captivité mais qui se sont éteintes à l’état sauvage. Il y a également 8 404 espèces dans un état critique, 14 647 en danger et 15 492 vulnérables. Et il faut encore en ajouter 8 127 autres classés « quasi menacés », qui pourraient voir leur statut modifié dans les années à venir.

Le document de l’UICN a été mis à jour il y a quelques semaines et a été présenté lors du Congrès mondial de la nature, qui s’est tenu dans la ville française de Marseille. Les experts ont exprimé leur inquiétude face à la dégradation que subit la planète en termes de biodiversité.

ils ont été montrés particulièrement alarmé par la situation de groupes tels que les requins et les raies, puisqu’il y a seulement sept ans, 24 % des espèces étaient en danger d’extinction, et aujourd’hui elles sont déjà 37 %. Selon l’UICN, les principaux facteurs qui menacent la survie de ce groupe sont la pêche, la dégradation et la perte d’habitats (dans 31 % des cas) et le changement climatique (10 % des cas).

Parmi les espèces les plus menacées figurent cinq espèces de poisson-scie et le requin mako à nageoires courtes (Isurus oxyrinchus). Dans le cas du poisson-scie, une mortalité énorme est enregistrée en raison des objets de pêche rejetés dans la mer, dans lesquels leurs museaux s’emmêlent.

« En ne limitant pas suffisamment les captures nous mettons en danger la santé des océans et gaspillons des opportunités de pêcheTourisme, traditions et sécurité alimentaire durables et à long terme », a expliqué Sonja Fordham, présidente de Shark Advocates International.

Les scientifiques et les naturalistes ont également exprimé leur inquiétude au sujet des rapaces, car plus de la moitié des espèces existantes dans le monde sont en déclin et 18 d’entre elles sont déjà en danger critique d’extinction. Ils prédisent également que la hausse des températures et la fonte des glaces arctiques et antarctiques mettront en danger 70 % des colonies de manchots empereurs d’ici 2050 et 98 % d’ici 2100.

Le thon, un exemple d’action porteuse d’espoir

Il y a aussi des lueurs d’espoir, comme le fait que le réduction des quotas de pêche ont contribué au rétablissement de quatre espèces de thons. Par exemple, le thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus), qui est passé de la catégorie « en danger » à celle de « moins préoccupante ». Ou le thon rouge du sud (Thunnus maccoyii), qui est passé de « en danger critique » à « en danger ». Le thon germon (Thunnus alalunga) et l’albacore (Thunnus albacares) sont passés de “quasi menacé” à “moins préoccupant”.

Ainsi le directeur général de l’UICN, Bruno Oberle, a exhorté les États à mettre en œuvre des « pratiques durables & rdquor ;, car de cette manière » de nombreuses espèces pourront se rétablir & rdquor ;.

A l’autre extrême se trouvent les espèces qui voient leur situation s’aggraver. L’UICN met en avant parmi eux le plus grand lézard vivant sur Terre, le dragon de Komodo (Varanus komodoensis), endémique d’Indonésie. Il ne reste que des spécimens dans le parc national de Komodo, déclaré site du patrimoine mondial. L’espèce est passée de “vulnérable” à “en danger”. Et tout indique que leur situation va encore empirer, puisque leur habitat pourrait être réduit de 30% dans le prochain demi-siècle en raison du réchauffement climatique et de la montée du niveau des mers.

Le Congrès mondial de la nature s’est tenu dans la première quinzaine de ce mois et a réuni près de 1 400 organisations, associations civiles et peuples autochtones et plus de 18 000 experts. L’objectif était de réactiver et de créer de nouveaux engagements pour protéger la biodiversité, et de promouvoir des actions concrètes pour la conservation des écosystèmes.

Parmi les conclusions du conclave, que la déforestation, la surexploitation des ressources naturelles, le changement climatique et la pollution marine et atmosphérique, conséquences des activités humaines, font des ravages sur les écosystèmes de la planète. L’UICN appelle les États à prendre des mesures urgentes pour inverser cette situation.

La Liste rouge des espèces menacées de l’UICN, créée en 1964, est la source d’informations la plus complète au monde sur l’état de conservation mondial des espèces d’animaux, de champignons et de plantes. Et un indicateur critique de la santé de la biodiversité de la planète. Il fournit des informations sur la répartition, la taille de la population, l’habitat et l’écologie, l’utilisation, le trafic et les menaces pour les espèces, ainsi que les actions nécessaires qui permettraient d’améliorer les politiques de conservation.

