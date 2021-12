Plus de 4 crores de déclarations de revenus pour l’exercice fiscal 21 déposés par voie électronique jusqu’à présent : service informatique

Le ministère a rappelé aux contribuables de produire leurs déclarations pour l’exercice 2020-2021 (terminé le 31 mars 2021) en envoyant des SMS et des courriels à ceux qui n’ont pas encore produit.

Plus de 4 crores de RTI pour le dernier exercice ont été déposés par voie électronique, avec environ 8,7 déclarations de lakh déposées le 21 décembre seulement, a déclaré mercredi le département informatique.

Le 31 décembre étant la dernière date de dépôt des déclarations de revenus pour l’exercice 21 (ITR) pour les contribuables individuels, il y a eu une augmentation du dépôt électronique et 46,77 déclarations de lakh ont été déposées au cours des sept derniers jours.

« Plus de 4 crores de déclarations de revenus ont été déposées ! 46,77 lakh #ITR déposés au cours des 7 derniers jours et plus de 8,7 lakh #ITR déposés le 21 décembre 2021 », a tweeté le service informatique.

La date limite de dépôt du RTI a été prolongée jusqu’au 31 décembre à compter du 31 juillet.

