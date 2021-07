Plus de 4 crores de doses de vaccin administrées dans le Maharashtra ; Consultez tous les détails ici

La première dose de vaccin a également été prise par 98,79 bénéficiaires de lakh (Photo: IE)

Le Dr Pradeep Vyas, secrétaire en chef supplémentaire (Santé), a déclaré mercredi que plus de 4 millions de vaccins contre le covid avaient été administrés dans le Maharashtra. Nous attendons bientôt 5,23 lakh de doses de vaccin Covishield et de Covaxin, a ajouté le ministre. L’État a demandé des doses de vaccin au Centre. Le ministre de la Santé Rajesh Tope a déclaré qu’il demanderait personnellement au Centre des doses de vaccin. Tope avait précédemment déclaré que l’État peut administrer 10 doses de vaccin lakh par jour, mais en raison de l’approvisionnement régulier en vaccins, il est responsable du retard.

1,81 doses de lakh ont été administrées dans tout l’État le 20 juillet. Un total de 4,01 doses de vaccin crore ont été administrées jusqu’au 20 juillet. En outre, 1,7 crore bénéficiaires (entre 45 et 60 ans) ont reçu leur premier vaccin tandis que plus de 69 lakh a reçu les deux doses de vaccin. Non seulement cela, l’État est également sur le point d’atteindre une autre étape en administrant la première dose de vaccin à un crore de bénéficiaires dans la tranche d’âge de 18 à 44 ans.

La première dose de vaccin a également été prise par 98,79 bénéficiaires de lakh tandis que plus de 4 lakh dans ce groupe d’âge ont reçu les deux doses de vaccin contre le covid au 20 juillet.

Selon les chiffres, quelque 21 travailleurs de première ligne lakh ont reçu la première dose de vaccin et plus de 10 lakh ont reçu les deux doses pour covid-19. Les travailleurs de la santé (plus de 12 lakh pour être précis) ont également reçu le premier vaccin et plus de huit lakh ont été administrés avec les deux injections.

Mumbai enregistre le plus grand nombre de vaccinations dans l’État, avec plus de 67 doses de lakh administrées jusqu’à présent. Pune, en revanche, a administré plus de 56 doses de vaccin lakh, suivi de Thane qui a administré 31 doses de lakh et Nagpur quelque 21 doses de vaccin lakh. Un total de 56,86 lakh doses de vaccin Covid-19 ont été administrées dans le district de Pune, dont plus de 20 lakh bénéficiaires (45 + tranche d’âge) ont reçu la première dose tandis que plus de 10 lakh ont été vaccinés avec les deux doses de vaccin. 19,17 bénéficiaires de lakh dans la tranche d’âge de 18 à 44 ans ont reçu la première dose de vaccin à ce jour.

62 000 doses de vaccin Covishield ont été reçues mercredi soir, a déclaré le Dr Sachin Edke, responsable de la vaccination, district de Pune. Des vaccins ont également été distribués dans les centres de Pune avec 27 000 vaccins à Pune Rural, 21 000 dans les centres de la Pune Municipal Corporation et un certain nombre de 14 000 vaccins ont été envoyés à Pimpri-Chinchwad, a-t-il ajouté.

