Plus de 4 millions de DeFi perdus à cause de piratages et d’exploits depuis 2019: Messari Research

Plus de 284 millions de dollars de DeFi perdus à cause de piratages et d’exploits depuis 2019: Messari Research

Environ 284 millions de dollars de sociétés de financement décentralisé (DeFi) basées sur Ethereum ont été perdus à cause de hacks et d’exploits depuis 2019.La popularité et la croissance sans précédent de la finance décentralisée (DeFi) ont vu le secteur devenir une cible douce pour les exploiteurs et les pirates informatiques.

Dans un rapport publié par la société de recherche sur les données cryptographiques Messari, les plates-formes DeFi ont jusqu’à présent perdu plus de 284,9 millions de dollars au profit d’exploiteurs et de pirates sans scrupules. La société a analysé les données DeFi de 2019. Le rapport indique que le chiffre perdu représente environ 0,65% du montant total actuellement dans les plates-formes DeFi au sein du réseau Ethereum.

Par le biais de son compte Twitter officiel, Messari a fourni une ventilation des résultats.

L’équipe de recherche a déclaré que seule une fraction du fonds perdu est couverte par l’assurance DeFi, soulignant l’importance de la croissance de l’assurance dans le secteur. Bien que 284 millions de dollars représentent une somme importante, il est important de noter qu’à l’heure actuelle, environ 117,6 milliards de dollars sont bloqués sur différentes plates-formes DeFi.

Le rapport montre que les attaques de prêt flash représentent environ 50% de tous les hacks. Cela offre une preuve supplémentaire qu’il s’agit de la méthode d’exploitation la plus courante dans le segment DeFi. Il ne fait aucun doute que la majorité des hacks DeFi ont pris la forme d’attaques de prêt flash qui, dans la plupart des cas, capitalisent sur des défauts de prix temporaires.

Bien qu’il y ait eu une baisse notable des piratages cryptographiques l’année dernière, les braquages ​​et les attaques DeFi représentaient plus de la moitié du total des attaques dans le secteur de la cryptographie au cours de l’année. Cette année, Cream Finance et Alpha Homora ont été victimes d’attaques sans scrupules entraînant la perte d’énormes sommes d’argent. En février, Alpha Homora a subi la pire attaque unique du secteur DeFi, perdant environ 37,5 millions de dollars.

Les hacks et les exploits DeFi ne se trouvent pas seulement dans la chaîne Ethereum puisque la Binance Smart Chain (BSC) a également subi des attaques dans un passé récent. Une plate-forme hébergée par BSC, Uranium Finance, a subi un braquage de 50 millions de dollars. La plate-forme a réalisé que l’attaquant avait profité de bogues dans le contrat intelligent de la plate-forme siphonnant l’argent lors de la migration de jetons prévue.

Le rapport de Messari explique que le moment est venu d’adopter les protocoles d’assurance actuellement en hausse. Des protocoles tels que Etherisc et Nexus Mutual peuvent offrir une couverture précieuse à de tels hacks et exploits. Ces protocoles peuvent garantir que les investisseurs ne perdent pas leur argent en cas d’attaque.

