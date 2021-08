Plus de 40 000 personnes demandent justice pour le fils de l’actrice de “Stranger Things” après l’attaque

Les fans de Stranger Things montrent leur soutien à l’actrice Allyssa Brooke après que son fils a été brutalement attaqué lors d’un match de basket dans un centre de loisirs local en Géorgie le mois dernier. Alors que Nick continue de se remettre d’une fracture de la mâchoire et d’une grave commotion cérébrale, plus de 40 000 fans se sont joints à Brooke et son mari, l’acteur James Knight, pour appeler le ministère de l’Éducation à promulguer et à appliquer un « Code de conduite éthique » pour tout le public. écoles de la nation.

Une pétition Change.org relatant l’agression brutale de Nick, qui a été filmée par d’autres étudiants du centre de loisirs le 21 juillet, a amassé plus de 48 000 signatures de ceux qui soutiennent l’appel à la justice de Brooke. L’actrice, qui joue le rôle de Candice dans la série à succès Netflix, a noté que même si son fils continue de faire face à “l’ampleur des dommages physiques à la suite de cette agression”, les enfants qui ont filmé l’agression et ont été entendus en train de rire n’ont subi aucune conséquence. . Selon Brooke, les étudiants, qui fréquentent deux écoles secondaires différentes, ont toujours été autorisés à poursuivre leurs activités normales et à “continuer à recevoir des offres de bourses universitaires pour faire du sport dans les écoles de la NCAA”, car “aucune école n’a annulé la participation de l’étudiant. dans les sports universitaires ou les activités parascolaires.”

Bien que Brooke ait déclaré qu’elle respectait “le droit à une éducation publique”, elle a déclaré qu’elle s’opposait “fermement” à “que l’argent de nos contribuables soit dépensé pour des activités parascolaires pour les étudiants qui commettent des actes violents, haineux, d’intimidation ou autrement offensants”. Brooke a ensuite appelé à l’adoption d’un code de conduite éthique « immédiatement et sans hésitation… pour tous les élèves du secondaire fréquentant des écoles financées par l’État ». Bien que Brooke n’ait fourni aucun détail sur ce qu’elle pense qu’un tel code devrait inclure, elle a écrit qu’à « tout le moins, les violations dudit code de conduite, que ce soit sur la propriété de l’école ou non, devraient entraîner la résiliation immédiate de la participation aux activités parascolaires. activités pendant une durée jugée appropriée par un conseil scolaire impartial.

“Je vous demande de lire cette pétition comme s’il s’agissait de votre propre enfant battu jusqu’à l’inconscience”, a écrit Brooke. “Comme si c’était votre bien-aimé que vous deviez nourrir avec une seringue pendant des jours parce que sa bouche était trop enflée pour même boire une gorgée dans une tasse. Comme si c’était le plus précieux de vos parents que vous deviez tenir pendant leurs terreurs nocturnes, alors qu’ils pleuraient et essayaient de se défendre contre un ennemi invisible.”

Actuellement, la pétition approche la barre des 50 000 signatures, ce qui est son objectif. Dans une mise à jour du 24 août, Brooke a écrit : “Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude, et je ne peux pas non plus exprimer pleinement à quel point votre soutien a compté pour mon fils. Vous guérissez nos cœurs brisés avec chaque signature et partage.” Un troisième étudiant impliqué dans l’agression de Nick, qui se serait cassé la mâchoire, a été accusé d’agression alors qu’il était mineur.