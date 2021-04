Plus de 40% des Américains sont contre les passeports de vaccins ⋆ .

Un nouveau sondage de Rasmussen révèle qu’environ 41% des Américains pensent que les passeports vaccinaux sont une «mauvaise idée», rejetant les plans de l’administration Biden.

Le sondage, mené à la fin du mois de mars, a demandé à 1000 électeurs probables s’ils «avaient besoin d’une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour reprendre leurs activités pré-pandémiques [is] une bonne ou une mauvaise idée », ce à quoi 41% des électeurs ont répondu que non, 44% de tous les Américains estimant que c’était une bonne idée. 15% de ceux qui ont répondu ont déclaré qu’ils ne savaient pas d’une manière ou d’une autre. Le sondage avait une marge d’erreur de plus ou moins 3 points de pourcentage.

Ceux qui sont prêts à accepter les passeports vaccinaux ont tiré jusqu’à 62% des personnes interrogées qui avaient pris un vaccin contre le coronavirus. Le rejet du programme était plus élevé parmi les minorités ethniques, avec environ 50% des répondants noirs et 42% des autres répondants non blancs étant contre les passeports vaccinaux.

«Exiger une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour reprendre les activités pré-pandémiques est-il une bonne ou une mauvaise idée?» 1000 électeurs probables nationaux – une mauvaise idée

Blanc – 40%

Noir – 50%

Autre non-blanc – 42%

Comme l’a rapporté National File, l’administration Biden élabore actuellement un plan pour les passeports vaccinaux, que les Américains devront peut-être présenter pour prouver qu’ils ont reçu leur vaccin «avant qu’ils ne soient autorisés à s’engager dans le commerce dans un ‘retour à la normale’ qui semble rien de tel que le passé »:

Biden prévoit un programme de passeport vaccinal dirigé presque entièrement par le secteur privé. En bref, le gouvernement et les médecins donneront des informations de santé privées à une entreprise privée, agissant en tant que tiers, qui permettra ensuite de partager ces informations via une application ou une feuille de papier imprimée.

Cependant, il n’est pas clair si l’administration Biden serait même en mesure de déployer un tel programme à l’échelle nationale, compte tenu de la résistance massive des politiciens au niveau de l’État.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a publié samedi un décret contre le programme, qui déclare qu ‘«aucune entité gouvernementale de Floride, ni ses subdivisions, agents ou ayants droit, ne sera autorisée à délivrer des passeports vaccinaux, des laissez-passer vaccinaux ou d’autres documents normalisés à cette fin de certifier le statut de vaccination d’un individu contre le COVID-19 à un tiers. » La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, s’est également prononcée contre le projet, mais n’a jusqu’à présent poursuivi aucune action de l’exécutif.