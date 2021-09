Plus de 40 designers créent des looks en hommage à Alber Elbaz – WWD

Cela promet d’être un moment de mode à savourer et à chérir – et aussi un pour les livres d’histoire.

Plus de 40 maisons de couture – comprenant certains des créateurs les plus acclamés et les plus célèbres de l’industrie – créent des looks en hommage à feu Alber Elbaz qui seront dévoilés lors d’un défilé à Paris le 5 octobre, clôturant le mois de la mode avec une exposition poignante d’estime et de solidarité.

L’hommage « L’amour apporte l’amour », organisé par la maison de couture naissante d’Elbaz AZ Factory, doit communiquer la liste des créateurs participants à une date ultérieure.

« De la haute couture au streetwear », c’est ainsi que Laurent Malecaze, PDG d’AZ Factory, a décrit l’éventail des talents qui seront exposés. « Je dirais qu’il s’agit d’un large éventail de designers très jeunes et de designers très renommés.

Selon des sources, parmi les créateurs et les maisons de premier plan participantes figurent Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de Dior pour les collections de haute couture, de prêt-à-porter et d’accessoires féminins ; Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections femme chez Louis Vuitton ; Demna Gvasalia, directeur créatif de Balenciaga, Rick Owens et Pierpaolo Piccioli, directeur créatif de Valentino.

Le studio et l’atelier AZ Factory produisent également plusieurs looks pour l’affichage.

Divulguant les détails de l’événement dans une interview exclusive, Malecaze a été rejoint par Alex Koo, le partenaire de vie d’Elbaz, dont le souhait est de monter un spectacle émouvant, mais finalement édifiant.

« Il s’agit de rassembler l’industrie pour rendre hommage à un grand homme, un grand être humain », a-t-il déclaré. “Célébrons ce beau moment, mais rappelons-nous aussi ainsi qu’au public ce que cette industrie représente – et combien nous avons besoin de beauté et de créativité dans ce monde.”

L’émission hommage du 5 octobre s’intitule “L’amour apporte l’amour”. Courtoisie

La sortie de piste promet d’avoir l’électricité des spectacles qu’Elbaz a orchestré au cours de son mandat acclamé de 14 ans chez Lanvin. Malecaze et Koo ont enrôlé les collaborateurs de longue date d’Elbaz, dont Etienne Russo de la maison de production Villa Eugénie ; la maquilleuse Pat McGrath ; le coiffeur Guido Palau ; la styliste et monteur Babeth Djian, et le musicien Ariel Wizman pour la bande originale.

Elbaz a lancé AZ Factory – une entreprise avec la Compagnie Financière Richemont – en janvier dernier en diffusant une émission de variétés de mode décalée qui présentait des tissus «intelligents» de pointe et la touche soignée inimitable du créateur.

Il a également introduit un modèle commercial axé sur le numérique, axé sur des projets plutôt que sur des collections, et intégrant la narration, la résolution de problèmes et le divertissement dans la conception, la distribution et les communications.

Pourtant, avant de décéder en avril dernier à 59 ans des suites de COVID-19, Elbaz avait décidé de surprendre avec un défilé de mode en direct pendant la Fashion Week de Paris et avait choisi son inspiration : le Théâtre de la Mode, une exposition itinérante de modes miniatures imaginée par la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne après la Seconde Guerre mondiale pour relancer une industrie ravagée par les pénuries de guerre et l’occupation allemande.

“Il voulait surprendre, apporter cet élément de rêve”, a raconté Koo, alors que rien que “sans Alber, nous ne saurons jamais comment cette collection se serait terminée”.

Plusieurs créateurs, dont Chiuri et Walter Van Beirendonck, ont fait référence au Théâtre de la Mode l’année dernière lors des blocages du coronavirus, produisant des collections à la taille de poupées.

Selon Malecaze, l’idée de départ d’Elbaz était de rendre hommage à quelques-uns des grands designers de l’après-guerre, ce qui a donné à l’exécutif l’idée de renverser la vapeur et d’inviter les grands designers d’aujourd’hui à célébrer Elbaz.

Malecaze et Koo ont envoyé des e-mails à un large éventail de designers de nombreuses zones géographiques, et un grand nombre sont revenus avec un « oui » immédiat.

« C’était tellement émouvant, la réaction de tous ces designers, leurs réponses sincères. Ils se sont sentis tellement honorés qu’on leur demande », a raconté Koo. “Alber aurait été si fier et si heureux parce qu’il s’agissait de ses amis, pairs et collègues.”

“Nous avons été très émus et touchés par la réponse”, a déclaré Malecaze.

Des croquis ont commencé à arriver à AZ Factory, et ils suggèrent une approche variée de l’œuvre d’Elbaz, de son utilisation de tons de bijoux et d’arcs à une vision plus personnelle de sa mission de conception axée sur les femmes et de sa personnalité exubérante.

“C’est incroyable de voir les interprétations”, a déclaré Malecaze. “Nous pensons que ça va être très puissant, très beau.”

Chaque créateur ou maison doit produire des tenues uniques, ce qui, dans le cas des marques patrimoniales, offre un mélange unique de l’écriture d’un créateur et de la marque pour laquelle il travaille, tout en canalisant Elbaz.

Malecaze a noté que les robes d’hommage d’autres maisons ne seront en aucun cas vendues ou commercialisées. Des discussions sont en cours avec des musées et des fondations pour des expositions qui permettraient au public de découvrir de près les tenues. (L’émission du 5 octobre sera diffusée en direct.)

Tous les créateurs participants sont invités à y assister, ainsi que les dirigeants des grands groupes de luxe français, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et Kering.

Il n’y aura pas de discours, Koo et Malecaze préférant mettre en valeur la créativité exposée et transmettre la joie de vivre du créateur.

“Quand vous pensez à Alber, vous pensez à son rire, ses blagues, son humour autodérision”, a déclaré Koo. “Je pense que c’est ce qu’Alber aurait voulu.”

Certes, Elbaz concevait l’industrie comme une grande «famille de la mode» – parfois dysfonctionnelle, mais certainement interdépendante, selon Koo, notant qu’Elbaz envoyait des fleurs et des gâteaux à des créateurs de toutes tailles et de tous horizons en guise de félicitations et d’encouragement.

Alors que la mode regorge d’ego démesurés, Elbaz a pris sur lui de se lier d’amitié avec tout le monde, des titans des affaires et des designers en herbe à la femme de ménage de Lanvin, qui sont tous invités à l’événement du 5 octobre. “Alber était vraiment le lien entre beaucoup de ces designers”, a noté Koo. « Beaucoup de designers ne se connaissent pas nécessairement bien, mais grâce à Alber, ils se sont vraiment réunis et connectés. »

Depuis la mort d’Elbaz, AZ Factory a publié deux histoires de produits entièrement réalisées par le designer : SuperTech-SuperChic, qui utilise de la microfibre de nylon éco-teinte, généralement utilisée pour les vêtements de sport et les sous-vêtements uniquement, pour les smokings et les bustiers, et Free To, athleisure refait à Elbaz. style, avec un ruban de satin à bords bruts épelant « Kiss » sur un sweat-shirt lavande surdimensionné, par exemple.

En juin, AZ Factory a également présenté les premiers modèles de sacs à main d’Elbaz pour la marque.

Malecaze a déclaré que la maison se concentre entièrement sur l’événement hommage et que la prochaine phase de l’entreprise sera communiquée plus tard cette année.

