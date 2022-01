Plus de 40 lakhs d’enfants âgés de 15 à 18 ans reçoivent la première dose du vaccin COVID-19

Plus de 51 jeunes lakh se sont inscrits sur le portail CoWIN jusqu’à 20h30 après le début du processus le 1er janvier pour cette catégorie.



Plus de 40 lakh enfants ont reçu leur première dose de vaccin COVID-19 jusqu’à 20 heures le premier jour de la campagne de vaccination des personnes âgées de 15 à 18 ans lundi, a déclaré le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya.

« Bravo Jeune Inde ! Plus de 40 Lakh entre 15 et 18 ans ont reçu leur première dose de vaccin #COVID19 le 1er jour de la campagne de vaccination pour les enfants, jusqu’à 20 heures. C’est une autre plume dans le chapeau de la campagne de vaccination de l’Inde », a-t-il tweeté.

Plus tôt, Mandaviya a visité le site de vaccination Covid pour les enfants à l’hôpital RML lundi après-midi et lors de sa visite, il a également interagi avec certains des bénéficiaires.

« J’ai visité l’hôpital RML et fait le point sur la campagne de vaccination pour les enfants âgés de 15 à 18 ans, et j’ai interagi avec les enfants et leur a demandé de motiver leurs amis pour le vaccin », a-t-il déclaré dans un tweet.

Le Dr RS Sharma, chef et PDG de la National Health Authority de Co-WIN, a déclaré : « Nous avons reçu une bonne réponse. Les enfants se présentent pour se faire vacciner et les chiffres aujourd’hui eux-mêmes sont très importants. » #IndiaFightsCorona Seul COVAXIN est approuvé pour les moins de 18 ans. 18+ (c’est-à-dire nés en 2004 ou avant) – sont éligibles pour tous les vaccins, y compris COVISHIELD. Pour les 15-17 ans (né en 2005, 2006, 2007) éligible uniquement au COVAXIN. Validations en place dans Co-WIN @PMOIndia @mansukhmandviya », a tweeté le ministère.

Les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent soit avoir leur propre compte, soit se prévaloir des comptes de leurs parents pour s’inscrire sur CoWIN, a-t-il déclaré, ajoutant que les dispositions nécessaires et que des modifications avaient été apportées à la plate-forme numérique pour inclure la nouvelle catégorie de bénéficiaires.

L’option vaccinale contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 15 à 18 ans est uniquement Covaxin, tous ceux dont l’année de naissance est 2007 ou avant, seront éligibles, selon les directives publiées récemment par le ministère de la Santé de l’Union.

L’inscription pour cette catégorie de bénéficiaires s’est ouverte samedi et selon les directives, ils peuvent s’inscrire eux-mêmes, en ligne via un compte existant sur Co-WIN ou peuvent également s’inscrire en créant un nouveau compte via un numéro de mobile unique, cette facilité est disponible pour tous les citoyens éligibles actuellement.

Ces bénéficiaires peuvent également être enregistrés sur place par le vérificateur/vaccinateur en mode d’enregistrement facilité. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne ou sur place (sans rendez-vous).

