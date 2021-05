Plus de 40 procureurs généraux signent une lettre contre Instagram pour les mineurs

Les procureurs généraux demandent d’arrêter la proposition d’Instagram pour les adolescents.

. – Les projets de Facebook de lancer une version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans continuent de faire l’objet de critiques.

Lundi, 44 procureurs généraux ont signé une lettre au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, l’exhortant à abandonner les projets d’Instagram destiné aux jeunes utilisateurs, invoquant des problèmes de santé mentale et de confidentialité. La lettre arrive moins d’un mois après que les groupes de défense de la sécurité des enfants et le Congrès aient exprimé des préoccupations similaires.

“L’utilisation des médias sociaux peut être préjudiciable à la santé et au bien-être des enfants, qui ne sont pas préparés aux défis d’avoir un compte sur les réseaux sociaux”, indique la dernière lettre. «De plus, Facebook a historiquement échoué à protéger le bien-être des enfants sur ses plateformes. Les procureurs généraux ont intérêt à protéger nos plus jeunes citoyens, et les projets de Facebook de créer une plate-forme où les enfants de moins de 13 ans sont encouragés à partager du contenu en ligne vont à l’encontre de cet intérêt. “

Facebook affirme que ce service donnerait aux parents un plus grand contrôle sur l’activité en ligne de leurs enfants.

Comme tous les parents le savent, les enfants sont déjà en ligne. Nous voulons améliorer cette situation en offrant des expériences qui donnent aux parents une visibilité et un contrôle sur ce que font leurs enfants », a déclaré un porte-parole de Facebook dans un communiqué à CNN Business. «Nous développons ces expériences en consultation avec des experts du développement de l’enfant, de la santé mentale et de la sécurité des enfants et des défenseurs de la protection de la vie privée.

«Nous sommes également impatients de travailler avec les législateurs et les régulateurs, y compris les procureurs généraux du pays. De plus, aujourd’hui, nous promettons de ne pas diffuser de publicités dans les expériences Instagram que nous développons pour les enfants de moins de 13 ans.

Le porte-parole a également noté que Facebook est l’un des sponsors fondateurs d’un nouveau laboratoire de bien-être numérique à l’hôpital pour enfants de Boston afin de mieux comprendre l’effet de la technologie numérique sur les enfants.

En mars, Buzzfeed News a obtenu une note interne d’Instagram indiquant que la société avait «identifié le travail de jeunesse comme une priorité pour Instagram» et allait de l’avant avec ses plans pour créer une version spécifiquement pour les enfants. Cela est intervenu deux jours après un article sur le blog de la société, intitulé “Continuer la sécurité d’Instagram pour les jeunes membres de notre communauté”, déclarant qu’il fallait faire plus pour lutter contre les abus, le harcèlement et les autres problèmes survenant sur la plateforme.

Lors d’une audition devant le Congrès en mars, Zuckerberg a été interrogé sur les projets de l’entreprise de créer une version d’Instagram pour les jeunes utilisateurs. “Je trouve très inquiétant que vous cibliez ce groupe d’âge particulier, 13 ans et moins, compte tenu des services gratuits, comment allez-vous faire de l’argent exactement?”, A demandé le député républicain de Floride, Gus Bilirakis.

“Ou essaient-ils aussi de monétiser nos enfants et de les rendre dépendants à un âge précoce?” Zuckerberg a déclaré que la plate-forme était encore “à un stade précoce de notre réflexion” et qu ‘”il est clair qu’un grand nombre de personnes de moins de 13 ans aimeraient utiliser un service comme Instagram”.

Instagram n’autorise pas formellement les utilisateurs de moins de 13 ans à accéder à la plateforme. Mais comme il n’y a pas de vérification stricte de l’âge, certains utilisateurs plus jeunes ont des comptes. Alors qu’un service plus sécurisé pourrait théoriquement être mieux adapté à ce public inexploité, la lettre du procureur général exprime une grande préoccupation concernant la vie privée, notant que les enfants «peuvent ne pas apprécier pleinement quel contenu il convient de partager avec d’autres. ils publient sur une plateforme en ligne et qui a accès à ce qu’ils partagent en ligne. De plus, ils sont trop jeunes pour comprendre la complexité de ce qu’ils trouvent sur Internet », indique la lettre.

Ce ne serait pas la première fois que Facebook s’intéresse au développement d’une version pour enfants de l’un de ses services. Son application de messagerie Messenger Kids s’adresse aux utilisateurs âgés de six à douze ans.