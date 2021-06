Plus de 400 clubs catalans, pour un nouveau modèle fédérateur

in

L’Association des clubs de football amateurs de Catalogne (ACFAC) et la « Plateforme pour un FCF dels Clubs » ont mis en scène aujourd’hui leur union et « l’engagement en faveur d’un nouveau modèle de gestion fédérative », avec une mise en scène qui implique à plus de 400 clubs de Catalunya en opposition à l’actuel président de la Fédération catalane de football, Joan Soteres.

Javier Salamero, Le président de l’ACFAC, a déclaré qu’« il est nécessaire de réfléchir sur le modèle actuel, puisque le FCF actuel n’est pas au service des intérêts des clubs de football catalans. Nous connaissons des entités qui ont été intimidées par des membres fédératifs avec des appels et des messages. , et qu’après nous avoir apporté leur soutien, ils ont été contraints, par peur, de retirer leur soutien à l’ACFAC.En ce moment, nous avons les signatures de plus de 400 clubs.

SalaméroPar ailleurs, il a ajouté que “nous espérons que la prochaine assemblée sera très participative et démocratique”, bien qu’il ait averti que “nous serons au top d’éventuelles malversations fédératives lors de l’assemblée, avec des actes notariés de délégation de votes”.

Adolfo Bourgogne, porte-parole de la Plate-forme pour un FCF dels Clubs, a déclaré qu'”il est essentiel que le vote secret soit approuvé le premier point de la journée. La Fédération catalane de football a traditionnellement joué avec la peur, et nous devons utiliser notre voix pendant le prochaine assemblée. Il faut retrouver une bonne gestion et une bonne gouvernance, si absente dans la gestion actuelle.

Jordi Grané, membre de la Plateforme pour une FCF des Clubs, a clôturé l’acte en déclarant que “cela n’a rien de personnel contre personne. .clubs on en a marre, car l’ambiance est au népotisme. On en a assez dit”.