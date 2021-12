Plus de 400 localités de l’État de New York disent « non » aux ventes de pot

Plus de 400 villes et villages de New York ont ​​choisi de bloquer les dispensaires locaux de marijuana et les salons de consommation à l’approche de la date limite à l’échelle de l’État, de nombreux responsables décidant de rester en dehors du marché à venir jusqu’à ce que les régulateurs fournissent plus de clarté.

La loi qui a légalisé la marijuana à des fins récréatives à New York cette année donne aux municipalités jusqu’au 31 décembre pour « refuser » d’héberger des dispensaires ou des salons de consommation sur place une fois que les ventes au détail commenceront dans un an environ. Les localités ne peuvent pas interdire la possession légalisée.

Avec trois semaines pour agir, plus d’un quart des villes de New York et 31% de ses villages avaient voté pour devenir l’équivalent cannabis des villes sèches en matière de dispensaires – du moins au début. Les chiffres étaient légèrement plus élevés pour les sites de consommation. Relativement peu de villes se sont officiellement retirées, et aucune des plus grandes de l’État, selon un outil de suivi en ligne géré par le Rockefeller Institute of Government.

Les pourcentages de THC de la marijuana récréative sont visibles sur l’emballage du produit posé sur un comptoir, le lundi 19 avril 2021, à Mamaroneck, NY (AP Photo/Julie Jacobson, File)

L’adoption de la loi sur la légalisation en mars a suscité des débats locaux dans tout l’État, les habitants vantant le mode de vie et les avantages économiques des dispensaires face aux personnes opposées aux ventes de pots dans leur ville natale.

« Nous craignons que les dispensaires de nos quartiers ne normalisent encore plus la consommation de marijuana qu’ils ne l’ont déjà fait », a déclaré Anita. Seefried-Brown de l’Alliance for Better Communities, basée à Watertown, qui se concentre sur la réduction de la toxicomanie chez les mineurs.

Watertown, une ville de 25 000 habitants dans le nord de l’État de New York, s’est retirée après avoir entendu Seefried-Brown et d’autres résidents cet été.

De nombreux responsables locaux qui ont voté pour se retirer ont déclaré qu’ils se méfiaient du feu vert des ventes avant que l’Office of Cannabis Management de l’État ne fournisse plus d’informations sur le marché. Les conseils municipaux comme celui de Chautauqua, dans l’ouest rural de l’État de New York, se sont retirés en sachant qu’ils pourraient reconsidérer leur décision plus tard lorsque plus de détails seront disponibles.

« Le fait qu’ils n’aient pas encore vraiment publié de règles ou de lois à ce sujet nous a rendus un peu nerveux, vous savez, dans quoi optons-nous ? Nous ne savons pas encore », a déclaré le superviseur Chautauqua Donald Emhardt.

L’Office of Cannabis Management compilera les informations de désinscription afin que les demandeurs de licence sachent quelles localités sont interdites.

Compte tenu du temps nécessaire pour adopter des réglementations et octroyer des licences, les dispensaires pourraient ouvrir d’ici la fin de 2022, a déclaré Jeffrey Schultz, un avocat qui représente les intérêts du cannabis. Il a déclaré que les opérations pourraient ouvrir un peu plus tôt en fonction de la façon dont l’État délivre les licences.

Vendredi, 252 villes et 164 villages se sont retirés des dispensaires. Les municipalités se sont généralement retirées des dispensaires et des sites de consommation. Cependant, le nombre de sites de consommation était plus élevé : 279 villes et 179 villages, selon le Rockefeller Institute of Government.

« Il n’est pas surprenant qu’ils aient agi avant la date limite, et nous nous attendons à ce que certains choisissent de rejoindre pleinement le marché alors que nous construisons une nouvelle industrie du cannabis sûre et réglementée qui protège la santé publique et crée des opportunités », a déclaré Freeman Klopott, porte-parole du bureau.

Michael Keren fume une cigarette de marijuana lors d’un événement « Joints for Jabs », le mardi 20 avril 2021, à New York. (AP Photo/Mark Lennihan, dossier)

Les oppositions des dispensaires ont eu tendance à se briser selon les générations dans de nombreux endroits. Dans la ville de Goshen, au nord de New York, les personnes âgées avaient tendance à soutenir une interdiction, les plus jeunes affirmant que les ventes locales devraient être autorisées, a déclaré le surintendant. Douglas Bloomfield.

Et les passions étaient vives dans tout l’État.

« Je n’ai pas vu beaucoup de gens du milieu de la route », a déclaré Al Stauber, maire du village de McGraw dans le centre de New York.

Avec un intérêt si intense, le conseil du village a soumis la question à un vote le mois dernier. Les résidents qui voulaient des ventes locales ont gagné par un seul vote : 77-76.

« Et si quelqu’un souhaite, peut-être, ouvrir un dispensaire sur notre rue principale, qui a un certain nombre de devantures de magasins qui sont vacantes et où tout le monde a du mal pour les affaires, cela pourrait être une autre source de revenus », a déclaré Stauber.

Le marché de la marijuana à New York est en train de ressembler à d’autres États où les dispensaires ne peuvent pas fonctionner dans toutes les villes.

En Californie, 70 % des villes interdisent les commerces de détail de cannabis, selon Hirsh Jain de la stratégie d’Ananda. Et dans le New Jersey voisin, qui se dirige également vers un marché de détail légal, environ 70% des municipalités ont choisi de ne pas autoriser plusieurs types d’établissements de cannabis, a déclaré Mike Cerra, directeur exécutif de la Ligue des municipalités de l’État du New Jersey.

Mais comme à New York, certaines villes qui se sont retirées avant la date limite du 21 août dans le New Jersey pourraient avoir adopté une approche attentiste avant la publication des règlements.

« Il semble que certaines des villes qui se sont retirées soient maintenant en train de reconsidérer », a déclaré Cerra.

