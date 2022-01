Plus de 400 membres du personnel du Parlement testés positifs pour COVID-19 avant la session budgétaire, Venkaiah Naidu examine la situation

Les responsables ont déclaré que 402 membres du personnel sur les 1 409 membres du personnel du Parlement ont été testés positifs du 4 au 8 janvier, après quoi leurs échantillons ont été envoyés pour séquençage du génome afin de confirmer la variante.

Plus de 400 membres du personnel du Parlement ont été testés positifs pour COVID-19 quelques jours seulement avant la session budgétaire, selon des sources officielles citées par l’agence de presse ANI.

Les responsables ont déclaré que 402 membres du personnel sur les 1 409 membres du personnel du Parlement ont été testés positifs du 4 au 8 janvier, après quoi leurs échantillons ont été envoyés pour séquençage du génome afin de confirmer la variante.

Selon un message interne du personnel du Parlement, il est conseillé au personnel de suivre les précautions conformément aux directives du gouvernement.

« Il existe une liste consolidée de 200 Lok Sabha et 69 du Rajya Sabha et de 133 membres du personnel allié qui ont été testés positifs, mais nous devons tous prendre les précautions nécessaires », indique un message interne.

Pendant ce temps, le secrétariat de Rajya Sabha a restreint la présence du personnel en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et a demandé à la moitié des fonctionnaires et du personnel n’ayant pas le grade de secrétaire/directeur de travailler à domicile jusqu’à la fin de ce mois.

Le président de Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, a examiné la situation et a ordonné que les mesures nécessaires soient prises pour contenir la propagation du virus parmi les fonctionnaires et le personnel du Secrétariat avant la session budgétaire qui doit commencer vers la fin de ce mois, a rapporté ANI.

Plusieurs employés des deux chambres du Parlement ont été mis en isolement après être entrés en contact avec leurs collègues infectés pendant le travail. Divers responsables de la Lok Sabha et de la Rajya Sabha sont également isolés.

Une ordonnance récente de la DDMA a ordonné à tous les bureaux du gouvernement de gérer moins de 50% de la capacité du personnel et le reste travaillera à domicile. Prenant au sérieux la nouvelle variante de COVID-19, Omicron, le gouvernement central a également exempté son personnel de la biométrie (poinçonnage quotidien) pour la présence.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.