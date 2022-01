Plus de 400 millions de dollars de liquidations enregistrées sur fond de chute des cours des principales crypto-monnaies

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Parmi les devises les plus échangées figurent Bitcoin avec plus de 186 millions de dollars US vendus, Ethereum avec 171 millions de dollars US et en troisième position Solana avec 21 millions de dollars US.

***

De nouveaux rapports et données de marché suggèrent des liquidations massives de capitaux, ceci au milieu de la baisse observée du prix du Bitcoin et des principales devises numériques au cours des dernières 24 heures.

Cela se reflète dans les données publiées par le service de données Coinglass, qui révèle qu’au cours des dernières 24 heures, au moins 433 millions de dollars US ont été réglés dans le cadre d’opérations commerciales, dont la majorité était associée à la vente de Bitcoin et d’Ethereum respectivement.

Règlements au cours des dernières 24 heures. Image de Coinglass

Liquidation de capitaux importants

Détaillant les données publiées par Coinglass, le plus grand nombre de règlements impliquait la vente de Bitcoin sur les principales bourses, totalisant quelque 4 440 BTC négociés, avec une valeur mondiale estimée à environ 186,18 millions de dollars au moment de la publication.

Une autre donnée remarquable est que les règlements avec Ethereum ont atteint 171,44 millions de dollars US échangés entre hier et aujourd’hui, impliquant la vente d’environ 53 550 ETH tout au long de la journée. Es importante señalar que los datos reportados por Coinglass dieron cuenta que en algún momento de este 7 de enero, fue más la cantidad de USD comercializada en Ether que en Bitcoin, por lo que las operaciones con la principal moneda digital vieron un repunte en las últimas Heures.

Pour le reste, la devise qui a été la plus échangée au cours des dernières 24 heures après Bitcoin et Ethereum était précisément la Solana, dont environ 21,11 millions de dollars ont été réglés entre hier et aujourd’hui. Il est à noter qu’en cette période, outre la baisse constatée sur le marché en tant que tel, la devise est également secouée par les récentes attaques et interruptions qui ont eu lieu sur son réseau.

Pour leur part, des devises telles que Cosmos, Chainlink, Polygon et Luna enregistrent des règlements compris entre 7,6 millions de dollars et 8,9 millions de dollars.

Marché secoué

Selon les données publiées par notre section CryptoMarkets, la secousse observée sur le marché semble loin d’être terminée, car au cours des dernières heures, le prix du Bitcoin et des principales crypto-monnaies a continué de baisser au milieu de la chute qui n’est pas encore terminée. voir une fin claire.

Le cas le plus notable est précisément celui du Bitcoin, une devise qui au moment de la publication est au prix d’environ 41 823 $ US l’unité, avec une chute de 3,02% au cours des dernières 24 heures. Quant à Ethereum, la crypto-monnaie enregistre un prix de 3 189 $ US et a perdu plus de 6,9% de son prix entre hier et aujourd’hui.

A l’heure actuelle, les devises telles que Terra, Solana et Basic Attention Token font partie des principaux perdants du jour, connaissant une baisse comprise entre 9% et 11% par rapport à leurs cours observés hier.

Lecture recommandée

Source : Coinglass, Cryptopotato

Version par Angel Di Matteo / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash