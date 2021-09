Plus de 400 millions de dollars liquidés en une journée alors que Bitcoin est tombé en dessous de 41 000 $

Le marché est soudainement devenu rouge aujourd’hui à la suite de ce qui semble être une autre vague d’efforts réglementaires pour sévir contre les crypto-monnaies en Chine. Cela a laissé plus de 400 millions de dollars liquidés en moins d’une journée.

Comme l’a rapporté CryptoPotato, la Chine poursuit ses efforts pour réprimer davantage l’ensemble du marché des crypto-monnaies. La banque nationale du pays a publié une déclaration indiquant que les actifs numériques sont interdits, ajoutant qu’opérer avec des échanges sera également interdit. Bien que beaucoup de choses ne soient pas nouvelles, le marché a réagi négativement et le prix de Bitcoin a chuté de plus de 3 000 $ en quelques minutes. Cela ne s’est pas arrêté là, car quelques instants plus tard, le prix est passé en dessous de 41 000 $ avant de revenir au niveau où il se négocie actuellement autour de 41 400 $. Cela a laissé un grand nombre de positions liquidées, dont la plupart, bien sûr, sont des positions longues. Les données de Bybt montrent qu’il y a plus de 418 millions de dollars de longs et de shorts qui ont été rayés du marché, où près de 70 % d’entre eux étaient des longs. La plus grande commande de liquidation a eu lieu sur OKEx – il s’agissait d’une commande BTC d’une valeur nominale de près de 7 millions de dollars. La plupart des liquidations ont eu lieu sur Binance, qui représente environ 33% du total. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

