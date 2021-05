Plus de 4,22 maisons de lakh dans les 7 principales villes à terminer en 2021 pourraient être retardées

NCR a 1.16.730 unités dont l’achèvement est prévu pour 2021. Sur ce total, au moins 43% sont dans le segment abordable, 39% dans le segment intermédiaire et 13% dans le segment haut de gamme à un prix compris entre 80 lakh et 1,5 crore de Rs.

Selon les dernières données ANAROCK, plus de 4,22 maisons lakh devraient être achevées d’ici 2021 à la fin de 2021 dans les 7 principales villes. Sur ce total, NCR verrait les achèvements maximum avec une part de près de 28%, suivi par MMR avec 26% et Pune avec près de 18%. Il pourrait y avoir un certain retard en raison de restrictions et de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement au milieu de la deuxième vague COVID-19.

Notamment, 72% du total des logements à livrer d’ici la fin de 2021 sont déjà épuisés (seuls 28% restent invendus). Si les retombées de la deuxième vague COVID-19 n’affectent pas à nouveau l’activité de construction, les 7 premières villes auront env. 1,18 lakh maisons disponibles à l’achat d’ici la fin de l’année. La préférence des acheteurs de maison une fois mordus-deux fois timides continue d’être biaisée en faveur des maisons prêtes à déménager, ce qui atténue les risques de construction et les retards de projet.