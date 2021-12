Plus de 4,4 milliards ajoutés à l’offre totale de stablecoin au cours de la première semaine de décembre

Pendant ce temps, depuis samedi, la capitalisation boursière de l’USDT et de l’USDC a augmenté d’environ 2 milliards de dollars.

Au cours des 15 derniers jours, l’offre d’USDC a bondi d’environ 6,5 milliards de dollars alors que sa capitalisation boursière atteint 40,8 milliards de dollars.

En moins de trois jours, au cours desquels le marché de la cryptographie a connu une liquidation, 1,9 milliard de dollars ont été ajoutés à la capitalisation boursière de l’USDC, selon CoinGecko.

« Il y a un sentiment d’incertitude sur tous les marchés à l’approche de la fin de l’année », a déclaré Chris Kline, COO et co-fondateur de Bitcoin IRA. « Il s’agit d’un recul sain alors que tous les marchés cherchent à se réadapter aux nouvelles politiques de la Fed, à l’inflation et aux préoccupations de Covid. L’inflation ne va pas disparaître de sitôt, et les investisseurs en prennent note, cherchant à se couvrir avec des outils comme la crypto.

Depuis 2020, le stablecoin à croissance rapide a été multiplié par 100, comme l’a célébré Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle, qui, avec l’entreprise publique Coinbase, a formé le consortium Center pour lancer l’USDC.

La majorité de l’offre de l’USDC, 88,4%, est émise sur la blockchain Ethereum et 9,66% sur la blockchain Solana. Le reste est réparti entre Algorand, Tron, Stellar et Hedera.

En ce qui concerne le leader du marché, Tether (USDT), il a ajouté environ 4,25 milliards de dollars à sa capitalisation boursière au cours des dix derniers jours pour dépasser désormais 77 milliards de dollars. Depuis samedi, la capitalisation boursière de l’USDT a augmenté d’environ 2 milliards de dollars.

L’USDT, qui dominait il y a un an l’espace des pièces stables en représentant 86,35% de sa part de marché, n’a baissé que depuis juin 2020 pour se situer maintenant à 54,5%. Dans le même temps, la part de marché de l’USDC a augmenté de 20,25% à 28,25%.

La majorité de l’offre de Tether, 50,38%, est actuellement émise sur la blockchain Tron, suivie par Ethereum, qui représente 48,9%. Quant à l’offre USDT restante, elle se trouve sur Solana, Omni, EOS, Liquid, Algorand, Avalanche et SLP.

Le stablecoin BUSD de Binance, le principal échange de crypto-monnaie, a également capturé la part de marché perdue de l’USDT pour représenter désormais 9,14%, contre 1,33% en juin de l’année dernière.

Le 27 novembre, la capitalisation boursière de la BUSD était d’environ 12,8 milliards de dollars, elle est passée à 13,8 milliards de dollars le 4 décembre, avant de chuter à 13,36 milliards de dollars aujourd’hui.

Cette année, les pièces stables ont tout simplement explosé en popularité et en utilisation, car leur capitalisation boursière combinée dépasse désormais 146 milliards de dollars, contre seulement 29 milliards de dollars au début de cette année. Cela représente plus de 5 fois plus de croissance en moins d’un an. En mars 2020, leur capitalisation boursière totale était inférieure à 6 milliards de dollars.

Pendant ce temps, l’offre totale de pièces stables a bondi de 4,43 milliards au cours des six premiers jours de décembre.

