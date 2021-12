Plus de 4,43 cr déclarations de revenus déposées jusqu’au 25 décembre pour FY’21

Cela comprend plus de 2,41 crore ITR-1 et 1,09 crore ITR-4 déposés pour l’exercice 2020-21 (année d’évaluation 2021-22) jusqu’au 25 décembre 2021.

Plus de 4,43 crores de déclarations de revenus (ITR) pour l’exercice 2020-21 ont été déposées, ce qui comprend plus de 11,68 déclarations de lakh déposées le 25 décembre, a annoncé dimanche le département informatique.

Cela comprend plus de 2,41 crore ITR-1 et 1,09 crore ITR-4 déposés pour l’exercice 2020-21 (année d’évaluation 2021-22) jusqu’au 25 décembre 2021.

« Un total de 4 43 17 697 #ITR ont été déposés jusqu’au 25.12.2021, dont 1168 027 #ITR ont été déposés le jour même », a tweeté le département.

Le ministère a rappelé aux contribuables de produire leurs déclarations pour l’exercice 2020-21 en envoyant des SMS et des courriels.

Le formulaire ITR 1 (Sahaj) et le formulaire ITR 4 (Sugam) sont des formulaires plus simples qui s’adressent à un grand nombre de petits et moyens contribuables. Sahaj peut être déposé par une personne ayant des revenus allant jusqu’à Rs 50 lakh et qui perçoit un revenu provenant d’un salaire, d’une propriété d’une maison / d’autres sources (intérêts, etc.).

L’ITR-4 peut être déposé par des particuliers, des HUF et des entreprises dont le revenu total ne dépasse pas Rs 50 lakh et dont les revenus proviennent d’une entreprise et d’une profession.

La date limite prorogée pour le dépôt de RTI par les particuliers se termine le 31 décembre. La date limite initiale était le 31 juillet 2021.

Pour l’exercice 2019-2020, 5,95 crores de RTI ont été déposés jusqu’à la date limite prorogée du 10 janvier 2021.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.