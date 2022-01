Plus de 45 mn d’Indiens dînent dans leurs restaurants préférés en 2021 : rapport

Connaught Place de Delhi a émergé comme le meilleur endroit pour manger, suivi de Lower Parel à Mumbai, Whitefield à Bengaluru, Thyagaraya Nagar à Chennai et Salt Lake à Kolkata.

Plus de 45 millions d’Indiens ont assouvi leurs fringales en dînant dans leurs restaurants préférés en 2021, Delhi devenant à nouveau la capitale gastronomique du pays, selon un rapport.

Une facture moyenne de 2 670 Rs a été payée en 2021, contre 1 907 Rs en 2020, selon le rapport de la plus grande plate-forme technologique de restauration et de restauration d’Inde, Dineout.

Environ 45 millions d’Indiens ont économisé 1 360 crore de roupies tout en réservant 8 588 tables par heure en utilisant Dineout en 2021, selon le Dineout Trends Report 2021.

Delhi a décroché le titre de « capitale gastronomique de l’Inde » pour la troisième fois consécutive, représentant 32 % du nombre total de convives en Inde, suivi de Bengaluru à 18 %.

Butter Chicken, Dal Makhni et Naan ont encore une fois remporté la ligue, faisant de la nourriture du nord de l’Inde un succès parmi les Indiens à 38%, les chinois à 18% et les continentaux à 16%, selon le rapport.

La ville des lacs, Udaipur, est la nouvelle « Ville de l’amour » avec 44% de ses réservations sous « Table pour 2 », tandis que les villes d’Agra et de Ludhiana avaient le maximum de réservations « Table pour 4 », selon les conclusions du rapport. .

En raison du revenu disponible plus élevé grâce à nos modes de vie WFH (travail à domicile), les restaurants de luxe à travers l’Inde ont augmenté jusqu’à 120 % et la gastronomie de 105 %, et le nombre moyen de convives par réservation a également augmenté, dit le rapport.

Autant l’Inde est une terre de gourmets, autant elle compte un nombre important d’amateurs de boissons.

Bengaluru a consommé 50 000 litres d’alcool rien qu’en décembre, devenant ainsi la capitale de l’alcool de l’Inde en 2021, selon le rapport.

Cela met également en lumière le fait que le dîner est le moment préféré des Indiens pour manger au restaurant. Alors que la ville d’Agra aimait dîner à l’extérieur pendant la nuit avec 59,3 % des réservations effectuées pour le dîner, les gastronomes de Chennai ont planifié le plus grand nombre de déjeuners avec 47 % des réservations de table effectuées pendant l’heure du déjeuner.

Le cofondateur et PDG de Dineout, Ankit Mehrotra, a déclaré : « Au cours de l’année écoulée, il était intéressant d’observer comment les repas de vengeance ont fait grimper la facture moyenne de 40 %, mais les convives ont tout de même réalisé des économies considérables. C’est un témoignage de la valeur de Dineout pour les convives.

Il a ajouté que les tendances ont également vu les gens devenir prudents quant à leurs choix de dîner dans des restaurants de luxe ou des endroits avec des critiques et des notes de plus de quatre points.

« Un total de 73,5% des transactions ont été effectuées en Inde dans plus de 4 restaurants notés. Mumbai s’est démarqué du reste des villes avec un total de 85,2% des transactions effectuées dans les meilleurs restaurants de la ville », a-t-il déclaré.

