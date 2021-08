Plus de 460 espèces d’oiseaux ont disparu à cause de la chasse humaine au cours des 50 000 dernières années

15/08/2021 à 10:00 CEST

Une nouvelle étude de l’Université de Tel Aviv et de l’Institut Weizmann a révélé qu’entre les 20 000 et 50 000 dernières années, les oiseaux ont subi un événement d’extinction majeur principalement infligé par les humains, selon un communiqué.

Cet événement d’extinction, qui s’est produit dans la dernière phase du Pléistocène, a causé la disparition de 10 à 20 % de toutes les espèces d’oiseaux, selon les chercheurs. La grande majorité des espèces éteintes partageaient plusieurs caractéristiques : elles étaient grandes, vivaient sur des îles et nombre d’entre elles ne volaient pas.

El estudio, dirigido por Shai Meiri y Amir Fromm, y publicado en el Journal of Biogeography, realizó una revisión exhaustiva de la literatura científica y, por primera vez, recopiló datos cuantitativos sobre el número y las características de las especies de aves extintas en todo le monde.

Celles qui se sont éteintes au cours des 300 dernières années sont relativement bien connues, tandis que les espèces antérieures sont connues de la science à partir de restes trouvés sur des sites archéologiques et paléontologiques du monde entier.

Au total, l’étude a répertorié 469 espèces d’oiseaux qui se sont éteintes au cours des 50 000 dernières années, bien que les chercheurs pensent que le nombre réel d’espèces d’oiseaux qui ont disparu est beaucoup plus élevé.

Humains chasseurs

Humains chasseursLes chercheurs pensent que la grande extinction a été causée principalement par les humains qui chassaient les oiseaux pour se nourrir, ou aussi par les animaux amenés sur les îles par les humains, qui se nourrissaient à leur tour d’oiseaux ou d’œufs.

Cette hypothèse repose principalement sur deux faits, expliquent les chercheurs : Premièrement, la plupart des restes d’oiseaux ont été trouvés dans des lieux habités par des humains, appartenant apparemment à des espèces consommées par leurs habitants.

Deuxièmement, dans la plupart des cas, les extinctions se sont produites peu de temps après l’arrivée des humains sur les sites où ces espèces habitaient.

Les chercheurs ont également découvert que l’extinction n’était pas aléatoire, car la plupart des espèces éteintes partageaient des caractéristiques importantes.

Autour des humains

Autour des humainsEnviron 90 % des espèces éteintes à cette époque vivaient sur des îles. Lorsque les humains sont arrivés sur ces îles, les oiseaux étaient soit chassés par eux, soit victimes d’autres animaux introduits par les humains, tels que les cochons, les rats, les singes et les chats.

De plus, la plupart des espèces d’oiseaux disparues étaient de grande taille, certaines même très grandes. Par conséquent, puisque chaque oiseau fournissait aux humains une grande quantité de nourriture, ils étaient une cible privilégiée pour les chasseurs.

En fait, la masse corporelle des espèces éteintes s’est avérée jusqu’à 10 fois supérieure à celle des espèces survivantes.

Des études antérieures avaient trouvé un phénomène similaire chez les mammifères et les reptiles, en particulier les lézards et les tortues qui vivaient sur les îles : les plus gros étaient chassés par les humains et se sont éteints.

Enfin, une grande partie des espèces d’oiseaux disparues ne volaient pas et ne pouvaient souvent pas échapper à leurs poursuivants.

L’étude a révélé que le nombre d’espèces d’oiseaux incapables de voler qui se sont éteintes est le double du nombre d’espèces incapables de voler qui existent encore aujourd’hui : au total, 68 % des espèces d’oiseaux incapables de voler connues de la science se sont éteintes.

L’un des exemples les plus connus est l’oiseau moa en Nouvelle-Zélande : 11 espèces de moa ont disparu en 300 ans, à cause de la chasse par l’homme, souligne l’étude.

Moins de diversité

Moins de diversitéSegún los investigadores, este estudio demuestra que, antes del mayor evento de extinción de los últimos milenios, vivían en nuestro planeta muchas más aves grandes, incluso gigantes y no voladoras, y que la diversidad de aves que vivían en islas era mucho mayor que en l’actualité.

Les chercheurs espèrent que leurs découvertes serviront de signaux d’alarme pour les espèces d’oiseaux qui sont actuellement également en danger d’extinction, notant qu’il est important de vérifier si elles ont des caractéristiques similaires à celles qui ont déjà disparu.

Cependant, ils précisent que les conditions ont changé par rapport à la période analysée et qu’à l’heure actuelle, la cause principale de l’extinction des espèces par l’homme n’est pas la chasse, mais la destruction des habitats naturels.

Le Pléistocène correspond à l’étape paléolithique du développement humain, lorsque le mode de vie était chasseur-cueilleur : il leur permettait de se procurer nourriture, vêtements, bois de chauffage et matériaux pour leurs outils et cabanes.

Des études antérieures ont considéré que l’expansion des populations humaines qui s’est produite exerçait alors une pression particulière sur les grands mammifères, qui ont été exterminés par une chasse excessive. La nouvelle étude quantifie l’impact de cette expansion sur les espèces d’oiseaux.

Référence

RéférenceGrand, incapable de voler, insulaire et mort : Caractérisant les oiseaux disparus du Quaternaire. Amir Fromm, Shai Meiri. Journal of Biogeography, 03 juillet 2021. DOI : https : //onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jbi.14206

Image du haut : Espèces d’oiseaux du Jardin zoologique. CRÉDIT : Université de Tel Aviv.