Plus de 5 lakhs d’inscriptions au détail et en gros à Udyam en 5 mois depuis l’inclusion dans les MPME

Le nombre total d’enregistrements au 5 décembre 2021 sur le portail Udyam s’élevait à 59,24 lakh, dont 55,93 lakh de micro-entreprises, 2,98 lakh de petites entreprises et 33 216 moyennes entreprises. (Image: Pixabay)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Près de cinq mois après l’inclusion du commerce de détail et du commerce de gros dans la catégorie MPME, 5,33 lakhs d’enregistrements ont eu lieu sur le portail Udyam, représentant 9 % du total des enregistrements d’entreprises à ce jour sur la plate-forme numérique. Selon les données partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Lok Sabha en réponse à une question, 5 33 404 inscriptions ont été enregistrées sur le portail entre le 2 juillet 2021 et le 29 novembre. L’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari avait annoncé les directives révisées sur 2 juillet pour les MPME avec l’inclusion des commerces de détail et de gros en tant que MPME.

Dans un tweet, Gadkari a ajouté que les directives révisées profiteront aux commerçants de détail et de gros de 2,5 crores. Le ministre avait déclaré que le commerce de détail et de gros n’était pas du ressort des MPME, mais qu’avec les modifications apportées aux directives, les commerces de détail ont été autorisés à s’inscrire sur le portail Udyam. Cependant, « les avantages des enregistrements « Udyam » pour ces commerçants sont limités aux prêts au titre des prêts sectoriels prioritaires (PSL) uniquement », a informé Rane.

Selon la Reserve Bank of India, PSL fait référence aux secteurs qui ont un impact sur de larges couches de la population, les sections les plus faibles et d’autres secteurs à forte intensité d’emploi tels que l’agriculture et les micro et petites entreprises. Les catégories de PSL, qui comprenaient l’agriculture, les MPME, le crédit à l’exportation, l’éducation, le logement, les infrastructures sociales, les énergies renouvelables, etc., bénéficient de prêts à des taux concessionnels.

Le nombre total d’enregistrements au 5 décembre 2021 sur le portail Udyam s’élevait à 59,24 lakh, dont 55,93 lakh de micro-entreprises, 2,98 lakh de petites entreprises et 33 216 moyennes entreprises, selon les données du portail. Actuellement, seuls les détails PAN et Aadhaar sont nécessaires pour enregistrer l’entreprise sur le portail Udyam.

L’inclusion du commerce de détail et du commerce de gros dans la catégorie MPME était essentiellement une restauration du statut de MPME qui avait été retiré des deux segments de commerce en juin 2017. Selon la notification au journal officiel du 27 juin 2017, les activités de détail et de gros n’étaient ni des unités de fabrication ni des unités de service selon la définition de la loi MSMED 2008. Par conséquent, ils n’étaient pas en mesure d’obtenir le mémorandum Udyog Aadhaar (connu sous le nom d’enregistrement des MPME). Avec la définition révisée des MPME, le nombre de MPME dans le pays est le plus susceptible d’augmenter. Actuellement, l’Inde compte plus de 6,33 millions de MPME.

Parmi les avantages de l’enregistrement sur le portail Udyam, il n’est pas nécessaire de renouveler l’enregistrement, un nombre illimité d’activités, y compris la fabrication ou le service, peuvent être ajoutés à un seul enregistrement, les MPME peuvent s’inscrire sur le marché électronique du gouvernement et simultanément à bord de la plate-forme TReDS, l’enregistrement peut également aider les MPME à profiter des avantages des programmes gouvernementaux tels que le programme de garantie de crédit, la politique de passation des marchés publics, etc.

