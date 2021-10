Plus de 5 milliards de dollars en BTC payés dans les 10 principales variantes de ransomware, selon le Trésor américain

Les attaques de ransomware aux États-Unis sont en augmentation depuis la fin de 2020, mais elles sont particulièrement en plein essor en 2021. Cette année, les pirates informatiques ont frappé de nombreuses entreprises américaines lors de piratages à grande échelle. L’une de ces attaques contre l’opérateur de pipeline Colonial Pipeline a entraîné des pénuries temporaires d’approvisionnement en carburant sur la côte est des États-Unis. Les pirates ont également ciblé une entreprise agricole basée dans l’Iowa, faisant craindre des perturbations de la récolte des céréales dans le Midwest. Les écoles, les compagnies d’assurance et les services de police ont également souffert de ces attaques.

En réponse à cela, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain, chargé de protéger le système financier contre les utilisations illicites, a publié une analyse des tendances financières. Le FinCEN a publié le rapport le vendredi 15 octobre 2021.

Le rapport a analysé la croissance considérable des paiements de ransomware au cours des six premiers mois de 2021 et la différence relative par rapport à l’année dernière.

Attaques de ransomwares aux États-Unis

La secrétaire américaine au Trésor, Janet L. Yellen, a récemment déclaré : « Les ransomwares et les cyberattaques victimisent les entreprises, grandes et petites à travers l’Amérique et constituent une menace directe pour notre économie. Selon le rapport, l’analyse du FinCEN des rapports d’activité suspecte (SAR) déposés au cours du premier semestre 2021 indique qu’il s’agit d’une menace croissante pour les États-Unis.

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, 635 SAR ont été déposés et 458 transactions ont été déclarées. C’était 30% de plus que le total de 487 SAR déposés pour l’ensemble de 2020. La valeur totale des paiements suspectés de ransomware au cours du premier semestre 2021 était de 590 millions de dollars, soit plus que les 416 millions de dollars signalés pour l’ensemble de 2020.



Source : Analyse des tendances financières du FinCEN

Le département du Trésor américain a déclaré que le montant moyen des transactions de ransomware signalées par mois en 2021 était de 102,3 millions de dollars. Le FinCEN a identifié le bitcoin (BTC) comme le mode de paiement le plus courant dans les transactions déclarées. Environ 5,2 milliards de dollars de paiements BTC sortants liés aux 10 principales variantes au cours des trois dernières années. Il a noté que les chiffres en USD cités dans cette analyse sont basés sur la valeur du BTC lorsque les transactions ont eu lieu.



BTC se négocie à plus de 60,7 K$ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Si les tendances se maintiennent, les pirates pourraient gagner plus avec les ransomwares cette année qu’ils ne l’ont fait au cours des dix années précédentes combinées.

La réponse du gouvernement américain

Le gouvernement américain s’efforce de réprimer les attaques des pirates informatiques. L’administration Biden a fait de la réponse du gouvernement en matière de cybersécurité une priorité absolue à la suite d’une série d’attaques cette année qui ont menacé l’approvisionnement énergétique et alimentaire des États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de la Justice a annoncé le lancement d’une équipe nationale d’application de la crypto-monnaie pour s’attaquer aux échanges qui accélèrent les transactions liées à la criminalité, comme les demandes de ransomware.

En septembre, le Wall Street Journal a rapporté que l’administration Biden « préparait une série d’actions, y compris des sanctions, pour rendre plus difficile l’utilisation de la monnaie numérique par les pirates informatiques ».

Le mois dernier également, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a sanctionné l’échange de crypto-monnaie SUEX OTC, SRO (SUEX) pour avoir facilité les transactions financières pour les acteurs des ransomwares. Cette action était la première mesure de ce type du département contre un échange de devises virtuelles sur une activité de ransomware.

Coïncidant avec la publication du rapport, le département du Trésor a publié des directives sur la monnaie virtuelle. Le guide indique que « l’industrie de la monnaie virtuelle, y compris les entreprises technologiques, les échangeurs, les administrateurs, les mineurs, les fournisseurs de portefeuilles et les utilisateurs, joue un rôle de plus en plus critique pour empêcher les personnes sanctionnées d’exploiter les monnaies virtuelles pour échapper aux sanctions et saper la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis. intérêts. »

