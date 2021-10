Plus de 5 milliards de personnes pourraient souffrir pour avoir de l’eau en 2050 | La vie

D’ici 2050, plus de 5 milliards de personnes dans le monde pourraient avoir des problèmes d’accès à l’eau. C’est ce que souligne le dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui met en garde contre un manque de ressources au niveau mondial pour faire face à l’urgence climatique que traverse la planète.

En 2018, quelque 3,6 milliards de personnes avaient problèmes d’accès à l’eau au moins un mois par an. D’ici 2050, ce chiffre devrait atteindre plus de 5 000 millions, a prévenu l’ONU ce mardi en reprenant les données du dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Le rapport sur l’état des services climatiques 2021 récemment présenté par l’OMM intervient quelques semaines seulement avant la COP26 – la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre.

Dans l’étude, l’agence souligne la nécessité d’une action urgente pour améliorer la gestion coopérative de l’eau, appelant les dirigeants politiques à aborder les politiques intégrées de l’eau et du climat. Aussi pour augmenter l’investissement dans cet atout nécessaire et précieux.

Pendant longtemps, il a été observé comment les dangers liés à l’eauComme les inondations et les sécheresses, elles augmentent en raison du changement climatique. je connais s’attend à ce que le nombre de personnes souffrant de stress hydrique augmente, —Lorsque la demande en eau est supérieure à la quantité disponible—exacerbée par l’augmentation de la population et la diminution de cette ressource.

« Nous devons prendre conscience de la crise de l’eau qui se profile », a déclaré le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, dans un communiqué.

Sinon, il y a un risque que le monde se dirige vers une crise mondiale de l’eau qui pourrait conduire à conséquences déplacées climatiques et guerres.

Le nombre d’événements extrêmes liés aux montées en flèche de l’eau

Je regarde juste 2021 enregistrer les inondations, les pluies torrentielles, la fonte des neiges ou les vagues de chaleur ils ont joué dans les alertes estivales du monde entier.

Depuis 2000, les catastrophes liées aux catastrophes les inondations ont augmenté de 134% par rapport aux 2 décennies précédentes. En ce qui concerne la sécheresses le nombre et la durée ont augmenté de 29% durant cette même période.

« La hausse des températures entraîne des changements dans les précipitations mondiales et régionales, entraînant changements dans les régimes de précipitations et les saisons agricoles, avec un impact majeur sur la sécurité alimentaire et la santé et le bien-être humains », souligne Taalas.

Comme il est extrait du rapport de l’OMM, ce n’est que l’année dernière que les événements extrêmes liés à l’eau généré des millions de déplacements et jusqu’à des centaines de morts.

Alors que certaines régions, notamment en Asie, voient leurs villes inondées à cause de pluies torrentielles, d’autres régions du monde voient leurs gisements d’eau s’épuiser de plus en plus.

« Le manque d’eau continue d’être une cause majeure de préoccupation pour de nombreux pays, en particulier en Afrique », révèle Taalas, qui représente la majorité des décès liés à la sécheresse.

Et les réserves d’eau diminuent

Selon le rapport, dans le monde, plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays en situation de stress hydrique et ils souffrent d’un manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Et c’est que bien qu’environ 70,8% de la planète soit de l’eau, seulement 2,5% de celle-ci est sucrée. Stocké dans les glaciers et les calottes glaciaires, les eaux souterraines, les lacs, les sols ou l’atmosphère elle-même, cela signifie que tout n’est pas non plus consommable. En effet, seules les eaux souterraines ou de surface sont propres à la consommation, et Cela représente 0,5% de l’eau totale disponible sur la planète.

Vous réservez tous ceux qui vont moins.

Au cours des 20 dernières années, le stockage de l’eau terrestre, la somme de toute l’eau à la surface de la terre et dans le sous-sol, —y compris l’humidité du sol, la neige et la glace— a été réduit à raison de 1 centimètre par an.

Les plus grosses pertes, toujours selon le rapport, se produisent en Antarctique et au Groenland.

Cependant, ils soulignent que de nombreux endroits densément peuplés « sont connaissant des pertes d’eau importantes dans les zones qui fournissent traditionnellement l’approvisionnement« .

Cependant, comme il est extrait du document, les pays sont très en retard par rapport à l’Objectif de développement durable n°6 de l’ONU pour garantir la disponibilité et la gestion durable de ce précieux atout.

Par conséquent, Taalas exhorte les pays participant à la COP26 à améliorer leurs plans d’action. « Nous ne pouvons pas attendre des décennies pour commencer à agir. »

