Plus de 50 astuces multitâches iPad pour iPadOS 15 [Video]

Dans ce didacticiel pratique, nous présentons certaines des bases du multitâche iPad et discutons également de certains des trucs et astuces multitâches iPad les plus avancés pour tirer le meilleur parti de votre appareil. Que vous veniez de recevoir un nouvel iPad ou que vous soyez un utilisateur de longue date d’iPadOS, il est probable que vous appreniez quelque chose. Assurez-vous de regarder la vidéo complète pour un aperçu approfondi de la maîtrise du multitâche sur iPadOS.

Le nouveau menu multitâche de l’iPadOS 15 facilite le démarrage d’une nouvelle session Split View ou Slide Over en quelques clics. Mais saviez-vous que vous pouvez glisser vers la gauche ou la droite sur l’indicateur de menu multitâche pour engager rapidement une session Split View ? C’est l’un des moyens les plus simples de commencer à utiliser deux applications côte à côte sur l’iPad.

Vidéo : plus de 50 astuces pour le multitâche sur iPad – les connaissez-vous tous ?

Échangez facilement les applications Split View

Vous pouvez facilement échanger des applications Split View en glissant vers le bas sur l’indicateur de menu multitâche qui apparaît de chaque côté d’une session Split View. Faites simplement glisser l’indicateur de l’application que vous souhaitez remplacer vers le bas et choisissez une nouvelle application à partir de l’écran d’accueil.

Balayez horizontalement sur l’indicateur Multitâche pour créer une nouvelle vue fractionnée, ou balayez vers le bas pour échanger une application de vue fractionnée

Utiliser Spotlight Search et la bibliothèque d’applications

Lorsque vous sélectionnez des applications à ajouter à votre session multitâche, ne vous fiez pas uniquement aux applications trouvées sur l’écran d’accueil. Lancez la recherche Spotlight en balayant vers le bas sur l’écran d’accueil et utilisez les suggestions Siri ou tapez dans la zone de recherche pour trouver l’application exacte que vous souhaitez intégrer à votre session multitâche. Vous pouvez également appuyer sur le raccourci de la bibliothèque d’applications pour accéder rapidement à toutes vos applications installées par catégorie ou par ordre alphabétique.

Vous pouvez facilement ajouter des applications à une vue fractionnée via la recherche Spotlight ou la bibliothèque d’applications

Utiliser l’étagère

The Shelf est un nouvel ajout à iPadOS 15 qui permet de trouver facilement toutes les fenêtres ouvertes liées à une seule application. Si plusieurs fenêtres sont ouvertes pour une application, vous pouvez appuyer sur l’indicateur de menu multitâche ou sur l’icône de l’application dans le dock pour activer l’étagère.

L’étagère fait apparaître toutes les fenêtres liées à une seule application, même celles partagées avec d’autres applications via Split View

L’étagère apparaît dans n’importe quelle vue (plein écran, Split View ou Slide Over) et vous permet de basculer facilement entre les fenêtres d’application ouvertes d’un simple toucher. Vous pouvez également utiliser l’étagère pour créer rapidement de nouvelles fenêtres d’application, fermer des fenêtres d’application et même démarrer une nouvelle session multitâche.

Ceci n’est qu’un aperçu de haut niveau de la prise en charge de l’étagère et de plusieurs fenêtres dans iPadOS. Je vous recommande vivement de regarder notre vidéo pratique pendant que nous discutons des tenants et aboutissants de l’étagère – c’est certainement l’un des ajouts les plus intéressants trouvés dans iPadOS 15.

Multitâche via App Switcher

Plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications ont été ajoutées à l’App Switcher dans iPadOS 15 pour aider à mieux faciliter le multitâche. La principale caractéristique est peut-être que vous pouvez désormais créer une vue fractionnée ou désactiver une vue fractionnée directement à partir du sélecteur d’applications. Faites simplement glisser une fenêtre d’application sur une autre fenêtre d’application pour créer un espace Split View. Vous pouvez également déplacer une application d’une vue fractionnée vers une autre vue fractionnée, déplacer une application vers sa propre fenêtre autonome ou déplacer une application dans un groupe Slide Over.

Création d’un nouvel espace Split View en plaçant des podcasts au-dessus de l’application Carrot

Conclusion

Il existe de nombreuses façons de tirer parti du multitâche dans iPadOS 15, mais mon principal point à retenir est qu’Apple a offert une multitude de flexibilité supplémentaire à l’utilisateur final. Ces cinq conseils multitâches pour iPad ne font qu’effleurer la surface de tout ce qui est à votre disposition dans iPadOS.

Ma vidéo pratique va en profondeur sur tout ce qui concerne le multitâche. Vous y trouverez un guide pour les domaines suivants :

Menu multitâche de base Glisser sur Split View App Switcher Shelf Fenêtre multifenêtre centrale Note rapide Image dans l’image

…mais même ceci n’est pas une liste exhaustive de tout ce qui est possible. Dans une vidéo et un article de suivi, nous examinerons d’autres façons d’engager le multitâche en utilisant un clavier matériel.

Que pensez-vous du multitâche avec iPad ? Pensez-vous qu’il s’est considérablement amélioré dans iPadOS 15, ou pensez-vous qu’il a encore besoin de travail ? Exprimez-vous dans les commentaires avec vos réflexions sur la question.

