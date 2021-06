Plus de 50 bidonvilles de réfugiés rohingyas incendiés à Delhi ; pas de victime

in

L’incident a eu lieu samedi et les pompiers ont reçu des informations à ce sujet vers 23h55, a déclaré un haut responsable des pompiers. (Image représentative)

Plus de 50 baraquements ont été détruits dans un incendie qui s’est déclaré dans un camp de réfugiés rohingyas près de la station de métro Kalindi Kunj, dans le sud-est de Delhi, ont annoncé dimanche des responsables.

L’incident a eu lieu samedi et les pompiers ont reçu des informations à ce sujet vers 23h55, a déclaré un haut responsable des pompiers.

Personne n’a été blessé dans l’incendie, a déclaré le responsable.

Cinq pompiers ont été dépêchés sur place près de la station de métro Kalindi Kunj, à Madanpur Khadar. L’incendie a été maîtrisé vers 3 heures du matin, a précisé le responsable.

Selon la police, un appel PCR concernant l’incendie du camp Rohingya a été reçu au poste de police de Kalindi Kunj.

La police est arrivée sur place à Kanchan Kunj, Madanpur Khadar. Plus tard, l’incendie a été maîtrisé, a déclaré un officier supérieur de la police.

« Cinquante-six bidonvilles, abritant environ 270 réfugiés rohingyas, ont été détruits par l’incendie. La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée et des mesures juridiques appropriées sont prises », a déclaré le sous-commissaire de police (Sud-Est) RP Meena.

