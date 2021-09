Ethereum (ETH)

Plus de 50% d’Ethereum Hashing Power participe à la protection des utilisateurs contre les MEV malveillants

AnTy9 septembre 2021

Cela se fait via le protocole de transaction prioritaire Ethereum Eden Network qui a levé 17,4 millions de dollars auprès de grands noms tels que Multicoin Capital, Alameda, Jump Capital, Andre Cronje de YFI et d’autres.

Protocole de transaction prioritaire Ethereum Eden Network a levé 17,4 millions de dollars dans un cycle de financement de démarrage dirigé par Multicoin Capital avec des participants dont Alameda Research, Jump Capital, DeFiance Capital, Andre Cronje, créateur de Yearn.Finance, Joshua Lim, directeur de Genesis Capital, GSR et Wintermute.

Le projet protège essentiellement les commerçants d’être à l’avant-garde, aligne les incitations pour les producteurs de blocs et redistribue la valeur extractible par les mineurs (MEV).

Tushar Jain, l’associé directeur de Multicoin Capital, a partagé sa thèse derrière l’investissement dans le protocole sur Twitter en disant que l’investissement a été fait pour aider à réduire les externalités négatives que MEV a sur Ethereum.

Il a souligné qu’il y a eu plus de 700 millions de dollars de MEV sur Ethereum jusqu’à présent en 2021, dont une partie importante est “malveillante”, aggravant l’ensemble du système pour les utilisateurs.

« Le MEV malveillant a de puissantes externalités négatives. Cela rend l’ensemble du système moins sécurisé, moins stable et moins efficace. Si les utilisateurs réguliers sont constamment au premier plan et profitent d’une autre manière sur Ethereum DeFi, cela créera un obstacle majeur à la croissance de l’écosystème.

Selon l’analyste de DeFi Crypto McKenna, le MEV démocratisé continuera de devenir un récit dominant, en particulier après le hard fork de Londres et la mise en œuvre de l’EIP-1559, car les producteurs de blocs reçoivent des revenus nettement inférieurs en raison du mécanisme de brûlage des frais.

C’est là qu’intervient Eden Network qui aide à protéger les utilisateurs contre les MEV malveillants en définissant des règles justes et transparentes pour décider de l’ordre des transactions au sein d’un bloc.

Eden a été officiellement lancé avec la mise à niveau d’Ethereum début août.

Pour utiliser Eden Network, les utilisateurs doivent acheter et miser le jeton EDEN. La nouvelle du financement a permis au jeton d’atteindre un nouveau sommet historique à 9,27 $ mercredi et est actuellement en baisse de 20,7% à 7,42 $. Il y a tout juste un mois, EDEN se négociait à 1,52 $.

Le réseau a déjà une traction importante, avec plus de 50% de la puissance de hachage d’Ethereum participant et plus de 2 000 jalonneurs actifs sur le réseau.

