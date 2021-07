Plus de 50 fois des célébrités habillées comme des princesses Disney

.

Pour les célébrités, s’habiller pour un événement glamour sur le tapis rouge n’est pas grave, mais même elles ne peuvent pas résister à leur propre moment de Cendrillon de temps en temps. Intentionnellement ou non, ces stars semblent s’être inspirées de leurs princesses Disney préférées (et de quelques autres personnages mémorables !). Des stars de la liste A à la royauté réelle, nous avons rassemblé un tas de fois des célébrités habillées exactement comme des princesses Disney sur le tapis rouge et au-delà.

Blanc comme neige

La toute première princesse de Disney, Blanche-Neige, a joué dans le premier long métrage de la société en 1937.

Taylor Swift

En 2011, Taylor Swift a été capturée à New York habillée comme Blanche-Neige, portant une jupe jaune vif et un pull bleu marine.

Olivia Palerme

Dans sa jupe jaune pâle Emilia Wickstead et son haut en tricot foncé, Olivia Palermo a canalisé la plus belle princesse de toutes aux British Fashion Awards 2014.

Lily Allen

En 2015, Lily Allen portait une version modernisée de la tenue jaune et bleue de Blanche-Neige à Londres.

Cendrillon

Cendrillon a fait ses débuts dans le film de Disney de 1950, vêtue d’une robe bleu clair avec une jupe ample.

Zendaya

La star d’Euphoria a pris son hommage à Cendrillon au pied de la lettre, arrivant au Met Gala 2019 dans une robe Tommy Hilfiger avec sa “fée marraine” (alias styliste) Law Roach.

Talita von Furstenberg

Talita von Furstenberg – petite-fille de Diane von Furstenberg et princesse de la vraie vie – portait une robe conçue par sa grand-mère dans la teinte parfaite de bleu Cendrillon au gala du Met 2018 à New York.

Aishwarya raï

La star de Bollywood Aishwarya Rai portait cette magnifique robe inspirée de Cendrillon par Michael Cinco lors de la première d’Okja au Festival de Cannes en 2017.

Claire Danois

Claire Danes portait une robe bleu ciel rappelant la célèbre robe de Cendrillon au Met Gala 2016 à New York. (Fait amusant: le designer Zac Posen a fabriqué la robe avec de la fibre optique pour que la robe puisse s’éclairer dans l’obscurité.)

Blake Lively

Blake Lively a fait de nombreuses comparaisons avec Cendrillon lorsqu’elle portait cette robe bleu clair conçue par Vivienne Westwood à la première de Slack Bay au Festival de Cannes en 2016.

Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o portait une version minimaliste de la robe de Cendrillon – conçue par Prada – à la 86e cérémonie des Oscars en 2014, lorsqu’elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Zhang Ziyi

Zhang Ziyi ressemblait à une princesse de conte de fées lors de la première de Love for Life à Rome, vêtue d’une robe bleue étincelante de la collection Christian Dior Resort 2011.

Lily James

Lily James a joué la version live-action de Cendrillon en 2015, il était donc normal que l’actrice rende hommage à la robe bleue emblématique de son personnage lors de la première.

Cendrillon

Dans la scène finale du classique de 1950, Cendrillon porte une robe de mariée à col en V et à manches longues alors qu’elle épouse le prince charmant.

Kate Middleton

La seule chose qui manquait au mariage royal de Kate Middleton et du prince William en 2011 était la volée d’oiseaux portant le voile de la duchesse.

aube

Disney a sorti son adaptation du conte de fées classique La Belle au bois dormant en 1959. Dans l’une des scènes emblématiques du film, les trois bonnes fées – Flora, Fauna et Merryweather – cousent une robe pour la princesse Aurora mais se battent pour savoir si ce sera bleu ou rose .

Laura busard

Non seulement Aurora approuverait les manches bouffantes à épaules dénudées de la robe Loewe de Laura Harrier qu’elle portait aux SAG Awards 2019, mais elle est également dans le rose signature de la princesse.

Reese Witherspoon

Au gala du Met 2014, Reese Witherspoon portait une robe bustier dans la même teinte que la robe rose de la princesse Aurora.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow a canalisé la princesse Aurora dans une robe rose pâle Ralph Lauren aux Oscars 1999, où elle a remporté le prix de la meilleure actrice pour Shakespeare in Love.

lire Michèle

Aux Screen Actors Guild Awards 2012, l’actrice de Glee Lea Michele nous a montré à quoi aurait ressemblé la robe de la princesse Aurora si elle avait été conçue par Valentino.

Zooey Deschanel

Zooey Deschanel ressemblait à une princesse Aurora d’aujourd’hui dans une robe rose choquante d’Oscar de la Renta aux Emmy Awards 2014.

aube

Voici la princesse Aurora dans la version bleue de sa robe d’anniversaire créée par ses amies fées dans la Belle au bois dormant.

Hailey bieber

Le mannequin américain Hailey Bieber a canalisé la princesse Aurora dans une robe à épaules dénudées bleu glacial de Tommy Hilfiger au Met Gala 2018 à New York.

Elle fane

Alors que les costumes qu’Elle Fanning portait en tant qu’Aurora dans Maléfique en 2014 n’avaient pas grand-chose en commun avec les robes de la version animée, l’actrice a fait un clin d’œil à la robe bleue emblématique en portant un numéro Elie Saab mis à jour lors de la première du film.

Penelope Cruz

Bien que ce n’était peut-être pas intentionnel, la robe bleu poussiéreuse Armani Privé que Penelope Cruz portait aux Oscars 2012 la faisait ressembler à la princesse Aurora.

Ariel

L’adaptation de 1989 par Disney du conte de fées de Hans Christian Andersen met en scène Ariel, une princesse sirène qui rêve d’être un humain.

Blake Lively

Il était difficile de ne pas confondre Blake Lively avec la princesse Ariel lorsqu’elle s’est teint les cheveux en rouge en 2011. Ensuite, l’actrice a porté cette robe drapée vert écume de mer de Zuhair Murad Couture et elle est devenue encore plus le sosie de la sirène.

Julianne Hough

Alors que Julianne Hough de Dancing With the Stars avait peut-être opté pour une ambiance plus Grace Kelly aux Emmy Awards 2012, cette robe sirène verte scintillante de Georges Hobeika nous fait penser à Ariel.

Beyoncé

Beyoncé avait définitivement des vibrations de petite sirène dans cette robe de sirène vert émeraude qu’elle portait en 2007.

Gwyneth Paltrow

Cette robe verte à sequins Elie Saab a fait ressembler Gwyneth Paltrow à la Petite Sirène (toute adulte et glamour !) Aux Bambi Awards 2011 à Wiesbaden, en Allemagne.

