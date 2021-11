Plus de 500 camionneurs de Cordoue soutiendront la grève des transports à Noël

11/12/2021 à 12:28 CET

Noelia Santos

Plus d’un demi-millier de camionneurs de Cordoue secondera le grève des transports annoncé par le Comité national des transports et prévu pour trois jours, les 20, 21 et 22 décembre, soit les jours avant Noël. Comme expliqué à ce journal par le président de l’Association provinciale des entrepreneurs du transport de marchandises par route de Cordoue (Atransmerco), Tomás Aranda, Rien qu’à Atransmerco, il y a entre 550 et 600 associés qui conduisent environ 900 camions, le chiffre pourrait donc être encore plus élevé (en tenant compte du fait qu’il existe une autre association qui comprend également plusieurs transporteurs).

Aranda a prévenu que une grève des transports en Espagne « serait une catastrophe », et la situation s’aggrave si cela se fait pendant les dates annoncées, une période de beaucoup de mouvement. Les camionneurs, a-t-il ajouté, « nous ne voulons pas de grève », mais ils comprennent qu’il est plus que nécessaire que le gouvernement soit vraiment à l’écoute des revendications du secteur.

Le Comité national des transports lui-même a déjà annoncé que la porte du dialogue est ouverte, au-delà de dénoncer que les « canaux raisonnables de négociation » avaient été épuisés. Tandis que le Ministre des Affaires économiques, Nadia Calviño, a reconnu qu’une grève en ce moment « n’est pas souhaitable », mais a souligné qu’il était convaincu qu' »il était temps de trouver une solution ».

« Nous, les camionneurs, ne voulons pas de grève, ce serait une catastrophe » Tomás Aranda – Président d’Atransmerco

Les raisons des camionneurs

Quant aux raisons invoquées par les transporteurs pour soutenir la grève, elles ne sont pas rares. Aranda a précisé que le secteur dispose d’un ensemble de prétend que vous essayez de négocier depuis l’année dernière et que vous n’avez pas réussi.

Les transporteurs exigent, d’une part, que le interdiction qu’ils sont eux-mêmes ceux qui doivent charger et décharger des camions. Ils rejettent également le Eurovignette (une péage supplémentaire qui taxe le transport routier des poids lourds) et demander aires de repos sécurisées pour les professionnels, entre autres. Ils affectent également la façon dont la hausse du carburant affecte leurs activités.

Comme l’a rappelé Aranda, « nous avons toujours été à la hauteur, en particulier pendant la pandémie, en approvisionnant les supermarchés et les hôpitaux », il comprend donc déjà « C’est arrivé à un extrême qui ne peut pas être supporté » et qu’il espère qu’il sera résolu le plus tôt possible.