Plus de 500% de croissance de la clientèle: Bitstamp s’étend enfin aux États-Unis

Échange de crypto-monnaie Bitstamp a annoncé son intention de s’étendre aux États-Unis après avoir enregistré une augmentation de 570% de ses clients américains depuis le début de l’année. La bourse est l’une des plus anciennes au monde et a été multipliée par près de trois aux États-Unis en ce qui concerne ses actifs sous gestion (AUM). Il a également connu une augmentation impressionnante de 300% des activités des clients américains et de l’utilisation de son application mobile Bitstamp.

Promouvoir la participation des clients dans le pays

La société a déclaré qu’elle avait une stratégie étendue pour engager les clients américains, notamment en explorant l’expansion de sa garde institutionnelle, en établissant une infrastructure d’investissement numérique et en établissant d’importants partenariats institutionnels.

La stratégie comprend également le recrutement de talents basés aux États-Unis pour stimuler l’engagement de ses clients dans le pays.

Dans une récente interview, Hunter Merghart, directeur américain de Bitstamp, a déclaré que la bourse construisait sa clientèle américaine depuis un certain temps. Mais il a décidé de redoubler d’efforts et cela a payé.

Il a déclaré que la bourse avait investi massivement dans des produits et des infrastructures pour cibler les investisseurs institutionnels et de détail aux États-Unis.

Bitstamp s’adapte au nouvel environnement

Bitstamp dit qu’il s’adapte progressivement au nouvel environnement et que tout devrait se dérouler comme prévu. L’échange indique que l’infrastructure et les relations préexistantes seront en place pour que l’expansion se déroule sans heurts. Bitstamp a ajouté que sa plate-forme est construite sur du matériel et des logiciels solides, ce qui correspond à celui du NASDAQ. Cela donne à la plate-forme les capacités de rapidité des échanges habituelles aux clients américains.

Bitstamp s’est précédemment associé à la banque américaine Silvergate pour déployer une offre de produits pour les clients américains.La bourse dit qu’elle peut traiter des transactions d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars en 24 heures sans subir une seule interruption. Il prend également des mesures pour accroître la robustesse de son infrastructure afin de s’adapter aux futures expansions de sa base de clients et de ses offres de produits.