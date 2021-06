Plus de 500 e-scooters retirés des rues de Londres lors de la répression policière

in

Plus de 500 scooters électriques ont été saisis par la police à Londres au cours de la semaine dernière dans le cadre d’une répression contre l’utilisation accrue de scooters électriques non assurés.

Pas moins de 507 scooters électriques ont été retirés des routes à travers les arrondissements de la capitale à la suite d’un certain nombre de patrouilles dans toute la ville.

Les agents ont parlé aux membres du public dans le but d’appliquer la législation sur la circulation concernant l’utilisation des scooters électriques.

Elle a été décrite comme une “semaine d’action” par la police métropolitaine, se terminant le dimanche 20 juin.

Un porte-parole du Met a déclaré que l’action était motivée par une utilisation accrue de scooters électriques non assurés sur les routes de Londres.

Les agents ont ciblé des scooters électriques, effectué des arrêts, vérifié l’éligibilité des véhicules et saisi des scooters électriques utilisés illégalement.

Le surintendant principal Simon Ovens, commandant de la police des routes et des transports, a déclaré : « L’utilisation privée des scooters électriques reste illégale sur les routes de Londres.

“Les conducteurs utilisant des scooters électriques sur la route risquent des amendes, des points sur leur permis et des saisies de scooters électriques s’ils continuent à les utiliser sur les réseaux routiers publics.”

Un porte-parole du Met a ajouté : « En plus d’assurer la sécurité des usagers de la route, il est prioritaire pour les agents de s’engager avec les conducteurs de scooters électriques et le public, en les éduquant sur la loi et en l’appliquant si nécessaire.

“Les scooters électriques sont illégaux lorsqu’ils sont conduits sur les routes et trottoirs publics, les pistes cyclables et les terrains accessibles au public, y compris les parcs et les parkings.”

Les incidents survenant sur les scooters électriques peuvent être signalés comme toute autre infraction au code de la route.

Toute personne ayant des informations sur les scooters électriques utilisés illégalement et liés à la criminalité peut appeler le 101 ou tweeter @MetCC. Des informations sur la criminalité peuvent également être fournies à Crimestoppers, de manière anonyme, en appelant le 0800 555 111.