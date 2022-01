Plus de 500 employés, les anciens membres du personnel d’OYO liés à l’introduction en bourse achètent environ 3 actions cr

Ces actions ont été achetées par les employés et les anciens élèves en exerçant leurs droits au régime d’options d’achat d’actions des employés (ESOP), conformément aux documents déposés.

Plus de 500 employés et anciens employés d’OYO lié à l’introduction en bourse ont exercé leurs attributions d’options d’achat d’actions pour acheter plus de trois crores d’actions de la société, selon les documents réglementaires de la chaîne hôtelière. Ces actions ont été achetées par les employés et les anciens élèves en exerçant leurs droits au régime d’options d’achat d’actions des employés (ESOP), conformément aux documents déposés.

OYO avait offert des ESOP à des prix très réduits aux employés actuels et anciens lorsque l’impact de COVID-19 a entraîné des réductions de salaire et des congés.

Sur la base de la dernière valorisation d’OYO de 9,6 milliards de dollars lorsque la société a levé 5 millions de dollars auprès du géant de la technologie Microsoft en août de l’année dernière, la valeur totale des actions achetées par les employés actuels et anciens d’Oravel Stays Ltd, qui gère OYO, serait d’environ Rs 330 crore. Contacté, un porte-parole d’OYO a refusé de commenter.

OYO a élargi son pool ESOP de 41 pour cent et on estime qu’environ 80 pour cent des employés actuels d’OYO ont obtenu des ESOP. Au 31 mars 2021, OYO comptait 5 130 employés dans le monde, et 70,9 % du total des employés sont basés en Inde.

L’année dernière, en octobre, la société avait déposé des documents préliminaires auprès du régulateur des marchés Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour lever 8 430 crores de roupies grâce à une première vente d’actions. L’offre publique initiale (IPO) proposée comprend une nouvelle émission d’actions totalisant jusqu’à Rs 7 000 crore et une offre à la vente à hauteur de Rs 1 430 crore, conformément à son projet de prospectus de hareng rouge.

