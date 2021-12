Plus de 500 migrants débarquent en Italie après avoir été secourus en Méditerranée

26/12/2021 à 23:58 CET

PE

La garde-côte L’italien a signalé le débarquement de 517 migrants qui ont été secourus dans les eaux de la méditerranéen. Les migrants sont déjà dans le port de Crotone, dans la région italienne de Calabre.

Un premier atterrissage a eu lieu à l’aube ce dimanche, lorsque 90 personnes sont arrivées au port à bord d’un voilier intercepté en haute mer par un patrouilleur de la Garde Financière Italienne.

Dans un deuxième palier 400 personnes sont descendues en fin de matinée dimanche d’un navire marchand battant pavillon russe, le « Mekhanik Herokin », qui avait secouru ces migrants au large de Crotone.

Le navire était trop gros pour accoster, alors Les garde-côtes déplaçaient les migrants par groupes de 90. Parmi les migrants se trouvent principalement des Afghans, des Syriens et des mineurs non accompagnés. Il y a aussi des femmes avec des enfants et quelques femmes enceintes, dont une a dû être hospitalisée.

Dimanche également, 27 migrants qui voyageaient dans un petit bateau ont été secourus et localisés par les garde-côtes près de Crotone.

Avec ces trois débarquements, ils sont déjà six enregistrés à Crotone dans les 24 heures après les trois opérations du jour de Noël pour secourir 289 personnes, dont 90 mineurs non accompagnés.

Une porte-parole de la Croix-Rouge, Ivana Mangione, a expliqué que « Les migrants sont arrivés particulièrement déshydratés et épuisés. « Le voyage vers la côte de Crotone a duré entre six et sept jours et s’est déroulé dans des conditions difficiles. Heureusement, une seule personne a été testée positive au COVID pour le moment », a-t-il indiqué, selon le journal ‘Gazzeta del Sud’.

Jusqu’à présent cette année, 1 508 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée centrale, selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui prévient que le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé.