Plus de 500 nageurs dans le Marnaton eDreams Formentera by Baleària

Samedi, le Marnaton est revenu à Formentera pour célébrer son épreuve la plus paradisiaque, la quatrième épreuve au calendrier du circuit de référence de natation en eau libre du pays. Environ 500 nageurs se sont réunis sur l’île des Baléares pour parcourir les distances de 8 km, 4,5 km et 2 km de la Marnaton eDreams Formentera de Baleària, qui à cette occasion eut l’arrivée sur la plage d’Es Pujols, à côté de l’Hôtel Rocabella.

David Campà, directeur de Marnaton, a assuré que « de l’organisation, nous sommes très heureux de la réalisation de cet événement qui nous fait toujours une illusion particulière. Venir à Formentera et profiter de ses eaux turquoise, de ses plages et de l’incroyable environnement du parc naturel est un privilège » . En ce sens, Campà a ajouté que « Sans le soutien vital de Baleària, du Consell de Formentera et d’eDreams, ce test ne serait pas possibledonc nous sommes extrêmement reconnaissants. »

Dans la essai de 8 km, au départ du côté ouest de Ses Illetes, ont été imposées Rafa Cabanillas, de CE Marnaton (1:43:57), suivi de Guille Matas (1:51:47), alors que le troisième tiroir du podium a été partagé Jordi Diaz de CE Marnaton et Mario Guillén, du CN Terrassa (1:56:01).

Dans la catégorie féminine Anna Serra du CN Terrassa a été le premier (2:10:57), Nuria Soriano du CNB seconde (2:18:10) et Lourdes Alsina de CE Marnaton troisième (2:18:28).

Dans la 4,5 km d’essai, qui venait du côté oriental de Ses Illetes, Albert Gros du CN Cerdanyola a remporté la victoire (1:07:16), suivi de Jordi Corominas de CN Farners (1:07:27) et Nacho Julià (1:10:44).

Pour sa part Ariane Moreno (1:07:23) et Lara Aznar (1:11:06) du CNB ont été premier et deuxième dans la catégorie féminine, tandis que Elsa gitsels a été troisième.

Enfin, dans le essai de 2 km, qui est sorti de la plage des Trucadors, Agustí Planas de GEN Roses est monté sur la plus haute marche du podium (24:25), accompagné de Zigor Alesanco (25:14) et Henri Folch (25:47).

Dans la catégorie féminine, la victoire a été pour Laura Santañes du CN Encamp (27:21), suivi de Ingrid Rubio du CN Sant Andreu (27:32) et Giovanna quartuccio (28:12).

Le calendrier de Marnaton n’est pas encore terminé. Le prochain Le 23 octobre fêtera le Swimun eDreams Cap de Creus by HEAD et la saison se terminera 30 octobre avec le Marnaton eDreams Barcelona by YoPRO, où seront décernés les prix de la Marnaton eDreams 2021 Cup.