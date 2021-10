Plus de 5,5 lakh d’artisans ont obtenu des opportunités d’emploi en 7 ans via ‘Hunar Haat’: Govt

Les artisans et les tisserands ont également constitué une partie importante de la base de vendeurs des marchés de commerce électronique tels qu’Amazon et Flipkart pour offrir plus de visibilité et de marché aux produits artisanaux traditionnels. (Image représentative)

Compétences, travail et talent pour les MPME : La foire artisanale du gouvernement Modi, Hunar Haat, qui permet aux micro-entrepreneurs impliquant des artisans et des artisans de présenter et de vendre leurs produits, a fourni des « opportunités d’emploi et d’emploi » à plus de 5,5 lakh d’artisans, d’artisans et de personnes qui leur sont associées dans le passé environ sept ans, a déclaré dimanche le ministre des Affaires des minorités Mukhtar Abbas Naqvi. « L’objectif a été fixé de fournir des emplois et des opportunités d’emploi à des milliers de milliers d’artisans, d’artisans à travers 75 Hunar Haats sous Azadi Ka Amrit Mahotsav », a déclaré le ministre en partageant les détails du programme de la 29e foire à Rampur, Uttar Pradesh du 16 octobre au 25.

L’initiative Hunar Haat a été mise en place par le ministère des Affaires des minorités dans le cadre du programme de mise à niveau des compétences et de la formation dans les arts et l’artisanat traditionnels pour le développement (USTTAD) lancé le 15 mai 2015, pour se concentrer sur la préservation du patrimoine des arts traditionnels. des minorités. Outre le thème Vocal for Local, la prochaine foire présentera également le thème Best from Waste. Les produits fabriqués à partir d’articles usagés et jetés dans les ménages tels que le plastique, le papier, le contreplaqué, le bois, le verre, la céramique, le jute, le coton, la laine, la pulpe de canne à sucre, les tiges de paille de riz et de blé, les cosses, etc. seront disponibles au haat, dit le ministre.

En mai 2020, Naqvi avait informé que le ministère des Affaires des minorités avait lancé le processus d’enregistrement des artisans et de leurs produits indigènes sur le portail des marchés publics Government e-Marketplace (GeM). « Le pas de franchir le » Hunar Haat « sur la plate-forme en ligne/numérique et le GeM a reçu une réponse formidable car les artisans et les artisans reçoivent des commandes en ligne à grande échelle pour leurs produits », a déclaré Naqvi en février de cette année dans un communiqué du ministère.

En septembre de cette année, le ministère des textiles avait informé que l’initiative visant à stimuler l’enregistrement des vendeurs et l’intégration des tisserands et artisans lancée par GeM en juillet de l’année dernière avait vu 28 374 nouveaux artisans et 1 49 422 tisserands intégrer le portail jusqu’au 30 août 2021.

Les artisans et les tisserands ont également constitué une partie importante de la base de vendeurs des marchés de commerce électronique tels qu’Amazon et Flipkart pour offrir plus de visibilité et de marché aux produits artisanaux traditionnels. Par exemple, Flipkart avait organisé une gamme spéciale de produits pour les artisans dans le cadre de son programme Samarth pour la vente Big Billion Days. Flipkart a déclaré le mois dernier que le programme avait multiplié les ventes par 7 depuis l’année dernière et avait désormais un impact sur 9 50 000 moyens de subsistance en leur offrant de plus grandes opportunités de marché et de prise en main.

