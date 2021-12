Plus de 6 000 policiers du NYPD sont malades, dont beaucoup présentent des symptômes de type COVID ou grippal: sources

Plus de 6 000 policiers du NYPD – environ 17% des 36 000 membres de la force en uniforme – étaient malades mardi alors que les infections au COVID-19 continuent de monter en flèche à travers le pays, ont indiqué des sources policières.

Sur ce total, 3 000 policiers présentaient des symptômes pseudo-grippaux et plus de 1 300 ont reçu un diagnostic de COVID, ont indiqué les sources.

Le pourcentage de congés de maladie mardi est le double du total du même jour la semaine dernière.

Mardi dernier, près de 8% des effectifs du NYPD ont appelé, a rapporté The Post. Sur les 2 712 membres, 342 ont été confirmés positifs au COVID, ont indiqué des sources.

Le NYPD a généralement entre 3% et 4% – de 1 400 à 1 500 policiers – malades un jour donné. Ces chiffres, cependant, ont augmenté pendant la pandémie, ont déclaré des responsables.

En conséquence, les jours de congé réguliers des agents ont été annulés au cours du prochain week-end du Nouvel An, selon un message interne du NYPD envoyé mardi.

Le mémo informait les flics que « les RDO sont annulés pour tous les membres du service en uniforme » à partir de 00h01 vendredi jusqu’à 23h59 samedi. La missive signifie que les agents travailleront tout le week-end, indépendamment de leurs quarts de travail réguliers.

« La patrouille est particulièrement touchée », a déploré une source policière de haut rang. « Tout le monde en uniforme et tout le monde travaillant les trois quarts de patrouille pour assurer une bonne couverture. »

Le NYPD envoie également des policiers antiterroristes dans deux circonscriptions de Staten Island pour une couverture de patrouille en raison des pénuries de personnel causées par COVID-19, a déclaré une autre source policière.

Jusqu’à présent, plus de 1 800 policiers ont été testés positifs pour COVID-19 ce mois-ci – le plus grand nombre depuis avril 2020, ont indiqué des sources.

Depuis la semaine dernière, 88% de tous les travailleurs du NYPD sont complètement vaccinés.