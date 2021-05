Plus de 6 messages de crore envoyés pour alerter les résidents sur Yaas

Sur ces 3,87 crores se trouvaient au Bengale occidental, 2,43 crores à Odisha et 36,4 lakh dans l’Andhra Pradesh.

Les ressources de télécommunications ont joué un rôle crucial pour alerter les gens sur le cyclone de Yaas, car plus de 6 millions de SMS / messages en masse ont été envoyés dans les langues locales aux résidents. En plus de cela, des messages d’alerte vocale ont été envoyés pour la première fois aux résidents, facilités par le Département des Télécommunications (DoT) avec l’aide d’opérateurs de télécommunications utilisant l’infrastructure Outbound Dialer. Plus de 60 abonnés lakh ont été atteints grâce à des messages vocaux dans les langues locales. Tous les opérateurs ont entrepris l’exercice sans frais.

Selon une déclaration du ministère des Communications, le protocole d’alerte commun (CAP) a été largement utilisé par les autorités nationales de gestion des catastrophes (SDMA) dans le Bengale occidental, l’Odisha et l’Andhra Pradesh pour diffuser gratuitement les messages d’alerte aux cyclones. Au total, plus de 6 millions de SMS / messages en masse ont été envoyés dans les langues locales pour alerter les résidents. Sur ces 3,87 crores se trouvaient au Bengale occidental, 2,43 crores à Odisha et 36,4 lakh dans l’Andhra Pradesh.

Les districts touchés par le cyclone sont Medinipur Est, Medinipur Ouest, Bankura, South 24 Pargana et Jhargram au Bengale occidental et Balasore, Bhadrak, Jagatsingpur, Kendrapara, Jajpur, Keonjhar et Mayurbhanj à Odisha. Des réunions de révision et d’action de restauration au niveau du secrétaire du DoT ont eu lieu avant le cyclone et aussi aujourd’hui. L’itinérance intra-cercle (ICR) a été ordonnée par le secrétaire des télécommunications dans certains districts. Cela permettra aux clients de se connecter à n’importe quel réseau de télécommunications disponible dans leur région sans aucun coût supplémentaire. Plus de 1000 équipes de fibre optique et de restauration étaient stationnées dans les districts susceptibles d’être touchés avant l’arrivée du cyclone.

Les efforts combinés des opérateurs télécoms et des fournisseurs d’infrastructure coordonnés par le DoT ont permis de garantir que la restauration du réseau endommagé a commencé et même les pannes minimales dans les réseaux de télécommunications seront rétablies très rapidement.

