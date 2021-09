Plus de 60 bourses sud-coréennes suspendent leurs échanges dans le cadre de nouvelles réglementations

in

La Corée du Sud essaie de créer des réglementations cryptographiques depuis un certain temps et est maintenant prête à les mettre en œuvre. Cependant, avant de le faire, il a ordonné à plus de 60 de ses échanges locaux de crypto-monnaie de suspendre leurs opérations une semaine avant l’arrivée de la réglementation.

Les bourses ont également été chargées d’informer leurs clients d’une suspension partielle ou même totale de la négociation avant vendredi minuit. Pour continuer à fonctionner, les plateformes doivent s’inscrire auprès de la Cellule de renseignement financier au cours de la semaine prochaine, avant le 24 septembre. Ils devront également fournir un certificat de sécurité de l’agence de sécurité Internet.

Enfin, ils sont également tenus de s’associer avec des banques, afin qu’ils puissent s’assurer d’avoir des comptes au nom réel.

Qu’adviendra-t-il des échanges coréens ?

Naturellement, tout échange crypto qui ne s’enregistre pas avant le 24 septembre devra fermer le magasin. Même ceux qui s’enregistrent mais ne concluent pas de partenariat avec des banques ne pourront pas échanger ou avoir quoi que ce soit à voir avec le won coréen.

Les autorités locales ont même prédit le scénario d’une fermeture de tous les services. Dans ce cas, votre obligation est d’informer les clients de la date de clôture prévue, par exemple en leur rappelant de retirer de l’argent au moins sept jours avant la clôture.

La date limite pour le faire est le 17 septembre, c’est-à-dire aujourd’hui, car les plateformes doivent savoir si elles peuvent ou non répondre aux exigences nécessaires à ce stade.

Selon ce que l’on sait, environ 40 bourses sont prêtes à suspendre tous les services, tandis qu’environ 28 d’entre elles ont réussi à obtenir des certificats de sécurité, mais manquent toujours d’associations bancaires. En conséquence, certains devront suspendre tous les services, tandis que d’autres seulement une partie, ce qui signifie probablement qu’ils ne pourront plus travailler avec la monnaie fiduciaire locale à partir de ce jour.

En fait, seules quatre bourses ont réussi à enregistrer et à sécuriser des partenariats bancaires à ce jour : Coinone, Upbit, Bithumb et Korbit. En conséquence, seules ces quatre plates-formes continueront à fonctionner sans interruption.

Pendant ce temps, plusieurs bourses plus petites qui ont réussi à obtenir des certificats, mais pas les associations bancaires, ont annoncé qu’elles avaient l’intention de continuer à fonctionner en tant qu’échanges crypto-à-crypto, notamment Flybit, ProBit et Cashierest. Ce sera le cas jusqu’à ce qu’ils parviennent à s’associer avec au moins une banque.

Le poste Plus de 60 bourses sud-coréennes pour suspendre les échanges au milieu de nouvelles réglementations sont apparues en premier sur Invezz.