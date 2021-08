Plus de 60% des clients de Robinhood ont échangé des cryptos pour la première fois au deuxième trimestre

Robinhood gagne actuellement plus d’argent grâce au trading crypto que les actions et les options combinées. Alors que les revenus cryptographiques ont bondi de 4,560% par rapport à l’année précédente, les revenus des transactions sur actions ont baissé de 26,8% par rapport au 2T20 et de 61% par rapport au 1T21, et pour les options, ils ont baissé de 16,7% par rapport au 1T21.

Robinhood Markets (HOOD) a annoncé une augmentation de 131% de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, ayant bénéficié d’une augmentation des échanges de crypto-monnaie sur sa plateforme.

Pourtant, les actions de la société ont chuté et se négocient actuellement à 49,80 $ après avoir averti les investisseurs que cette augmentation des revenus due au boom de la crypto pourrait ne pas durer.

“Nous nous attendons à ce que les vents contraires saisonniers et la baisse des activités commerciales dans l’ensemble du secteur entraînent une baisse des revenus et considérablement moins de nouveaux comptes financés”, a déclaré Robinhood dans un communiqué au troisième trimestre clos le 30 septembre 2021.

Dans son premier rapport sur les résultats en tant que société cotée en bourse, la société de courtage en ligne a déclaré que les revenus avaient plus que doublé pour atteindre 565 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 244 millions de dollars un an plus tôt.

Les revenus basés sur les transactions à 451 millions de dollars ont constitué l’essentiel des revenus de 565 millions de dollars de l’application d’investissement au deuxième trimestre.

Et les revenus de la cryptographie ont totalisé 233 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une augmentation énorme de 4 560 % par rapport à l’année précédente. Les revenus du trading de crypto n’étaient que de 5 millions de dollars il y a un an.

Une partie importante de cela provenait principalement de Dogecoin (DOGE), qui représentait 62 % des revenus basés sur les transactions de crypto-monnaie.

Au cours de la dernière année, la crypto est devenue 41%, contre seulement 2% du chiffre d’affaires total de Robinhood.

Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est le fait que plus de 60 % des comptes financés ont échangé des crypto-monnaies pour la première fois au deuxième trimestre, car “les clients de Robinhood ont manifesté un intérêt significatif pour les crypto-monnaies”, a-t-il déclaré.

À ce stade, Robinhood gagne plus d’argent grâce au trading crypto que les actions et les options combinées.

La statistique crypto la plus remarquable des gains de Robinhood appelle aujourd’hui imo. Il y a une armée de dégénérés affamés qui attendent aux portes, et ils goûtent lentement le fruit défendu. https://t.co/PPbN8yysdf – Hsaka (@HsakaTrades) 18 août 2021

En fait, les revenus de transaction de Robinhood provenant des capitaux propres ont baissé de 26,8 % par rapport au 2T20 et de 61 % par rapport au 1T21. Quant aux revenus des transactions d’options, en baisse de 16,7% par rapport au 1T21 mais toujours en hausse de 48,6% par rapport au 2T20.

La croissance QoQ de la taille moyenne des comptes de l’entreprise est stable à ~ 4 500 $, mais a enregistré une augmentation de 34,6% en glissement annuel tandis que les dépenses d’exploitation ont augmenté de 169% en glissement annuel.

Malgré cette croissance, Robinhood n’a pas encore offert à ses utilisateurs la possibilité de déplacer leurs actifs cryptographiques hors de la plate-forme. Lorsqu’on lui a demandé quand la société fournirait des portefeuilles cryptographiques, le directeur général Vlad Tenev a déclaré: “C’est quelque chose sur lequel nos équipes travaillent”, ajoutant qu’ils sont particulièrement demandés par les passionnés de DOGE.

“La capacité de déposer et de retirer des crypto-monnaies est difficile à faire avec l’échelle, et nous voulons nous assurer que cela est fait correctement et correctement.”

Les dirigeants ont également déclaré qu’ils envisageraient de rendre plus d’actifs cryptographiques disponibles pour le trading, Round Up Investing et d’offrir des comptes de retraite.

« La chaleur est allumée pour que Robinhood investisse dans des produits de crypto-trading, y compris une fonctionnalité de portefeuille cryptographique supplémentaire et plus de pièces à acheter et à échanger, après le fort intérêt des utilisateurs reflété dans les résultats du deuxième trimestre », a noté Julie Chariell, analyste de l’industrie fintech chez Bloomberg Intelligence. .

Une grande partie des revenus transactionnels de Robinhood provient en fait d’une pratique appelée paiement pour flux de commandes (PFOF). Dans cette pratique, les courtiers en location envoient des ordres aux clients aux courtiers grossistes au lieu d’échanges pour un prix d’exécution légèrement meilleur et des paiements des grossistes en retour.

La SEC des États-Unis examine attentivement cette pratique en raison des craintes qu’il s’agisse d’un conflit d’intérêts potentiel. Les courtiers peuvent être incités à maximiser leurs propres bénéfices en n’envoyant pas d’ordres à des endroits où les clients obtiendraient la meilleure exécution.

Mais Robinhood ne s’attend pas à ce que le PFOF soit interdit, mais même si cela se produit, a-t-il déclaré, il peut trouver d’autres moyens de générer des revenus.

Les comptes financés de Robinhood atteignaient 22,5 millions de clients au 30 juin, contre environ 9,8 millions un an plus tôt. Les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 109% à 21,3 millions, contre 10,2 millions au deuxième trimestre de 2020, tandis que les actifs sous conservation ont bondi de 205 % à 102 milliards de dollars au cours de la même période.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.