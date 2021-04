Plus de 60 personnes arrêtées lors de la troisième nuit des émeutes du Brooklyn Center ⋆ .

Une personne utilise un mégaphone alors que des manifestants affrontent des agents des forces de l’ordre à Brooklyn Center, au Minnesota, le 13 avril 2021 (Crédit: Nick Pfosi / .)

Plus de 60 émeutiers ont été arrêtés mercredi matin lors de nouveaux affrontements déclenchés par la fusillade policière de Daunte Wright, à Brooklyn Center, Minn.

La police a arrêté des manifestants pour «émeute et autres comportements criminels», a déclaré mercredi le colonel de la patrouille d’État du Minnesota, Matt Langer, après la troisième nuit consécutive d’émeutes. Langer n’a pas pu donner le nombre exact d’arrestations.

«Les comportements que nous continuons à voir sont inacceptables et nous n’allons pas les tolérer», a déclaré Langer. «Ce n’est pas acceptable et cela ne sera pas toléré si vous choisissez de faire des activités criminelles et de détruire des biens et de lancer des objets et de rendre dangereux pour les gens de venir exercer leurs droits du premier amendement.»

Des images de journalistes pour le Star Tribune ont montré les affrontements:

Voici quelques secondes après l’embuscade. Chaos. pic.twitter.com/xbcqyCRw6G – Kim Hyatt (@kimvhyatt) 14 avril 2021

Patrouille d’État à venir avec du gaz lourd et des chiffres pic.twitter.com/cUG6LdGuS9 – Andy Mannix (@AndrewMannix) 14 avril 2021

Les rangs des émeutiers ont été renforcés par des personnes extérieures au Brooklyn Center, a déclaré mardi le journaliste de Fox News Mike Tobin.

«Le dimanche soir, tout était à propos des habitants qui étaient ici et ils étaient authentiques et ils étaient en colère. Au fur et à mesure, plus de gens viennent de l’extérieur de la ville », a déclaré Tobin à Laura Ingraham. “J’ai eu beaucoup de gens – plusieurs personnes avec qui j’ai parlé ce soir – qui se sont identifiés comme Antifa et avec colère.”

Wright, un afro-américain de 20 ans résidant au Brooklyn Center, a été arrêté par la police dimanche. Les agents ont tenté de détenir Wright après avoir découvert qu’il avait un mandat d’arrêt contre lui.

L’agent Kim Potter aurait tenté d’utiliser un Taser pour maîtriser Wright, mais aurait tiré avec son arme de poing par accident. Potter et le chef de la police Tim Gannon ont démissionné de la force mardi.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.