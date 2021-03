Plus de 6000 détenteurs de XRP se portent volontaires en tant que tiers défendeurs dans une action en justice contre la SEC

Les détenteurs de pièces XRP ont tenté de s’inscrire en tant que tiers défendeurs dans le procès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Ripple Labs.

Une requête en intervention a été déposée par John Deaton du cabinet d’avocats Deaton le 14 mars au nom de plus de 6 000 détenteurs de XRP. Deaton – lui-même détenteur de XRP – a fait valoir que les intérêts des détenteurs de pièces n’étaient pas correctement représentés dans le procès en valeurs mobilières contre Ripple Labs et ses dirigeants.

L’argument de Deaton s’appuie sur la réfutation de toute violation des valeurs mobilières par Ripple Labs. Plus précisément, si XRP n’est pas une sécurité, comme le prétendent les dirigeants de Ripple Bradley Garlinghouse et Christian Larsen, alors les efforts desdits dirigeants n’ont aucune incidence sur les performances de XRP.

Pour cette raison, Deaton, ainsi que plus de 6000 détenteurs de pièces concernés, ont décidé d’intervenir en tant que tiers défendeurs. Le dépôt déclare:

«Étant donné les propres déclarations de la SEC selon lesquelles cette Cour est le forum exclusif pour entendre les réclamations concernant cette affaire, et la position de Ripple selon laquelle les détenteurs de XRP ne peuvent pas compter sur les efforts de Ripple pour protéger leurs intérêts dans cette affaire et la nature de la défense de Ripple, l’intervention des détenteurs de XRP est nécessaire. »

Dans une annonce publiée sur le site Web de Deaton Crypto-Law le 14 mars, l’avocat et passionné de crypto-monnaie a affirmé que les détenteurs de XRP avaient subi des pertes de 15 milliards de dollars dans les jours qui ont immédiatement suivi l’annonce par la SEC de son action en justice contre Ripple Labs. Dans les deux semaines suivant le début du procès, le prix des pièces XRP a chuté de 76%, passant de 0,76 $ à 0,18 $.

La chute du prix des pièces a été déclenchée en partie par la décision des principaux échanges de crypto-monnaie de retirer XRP à la suite du procès. De nombreux échanges majeurs, notamment Binance.US, eToro, Coinbase, Bittrex et OKCoin, ont supprimé XRP de leurs plates-formes respectives. Les services d’investissement tels que Grayscale ont également liquidé les avoirs XRP, choisissant de les convertir en plus de Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC).

En janvier, Deaton, au nom des détenteurs de XRP, a déposé une pétition demandant à la SEC de faire la distinction entre les ventes de XRP effectuées par les dirigeants de Ripple et les achats de XRP effectués par des détenteurs de pièces individuels sur les marchés des changes secondaires. Le dépôt demandait également que tous les fonds reçus d’un éventuel règlement Ripple soient détournés vers une fiducie collective pour être utilisés par les détenteurs de XRP qui ont subi des pertes en raison des actions de la SEC. La demande a été rejetée par la SEC.

Le 11 mars, les dirigeants de Ripple, Garlinghouse et Larsen, ont réfuté les demandes de la SEC d’enquêter sur les moindres détails de leurs finances personnelles. Garlinghouse et Larsen ont appelé à une ordonnance de protection pour bloquer une enquête sur leurs comptes personnels, arguant que leurs finances personnelles et professionnelles n’étaient pas liées. L’équipe juridique a également appelé les tribunaux à annuler les assignations à comparaître adressées à six banques utilisées par Garlinghouse et Larsen.