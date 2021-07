Plus de 640 000 spectateurs dans la minute en or de la finale de la Copa América avec Ibai Llanos

11/07/2021 à 12:18 CEST

Après avoir offert le signal ouvert à l’Espagne de 21 matches de Copa América, Ibai Llanos – avec ‘Kosmos’, la société présidée par Gerard pique – L’émission de la Copa América sur Twitch s’est terminée ce matin. Ils l’ont fait en diffusant la finale entre l’Argentine et le Brésil, depuis le Far West Hall de PortAventura Wold, et avec plus de 510 000 spectateurs. Ibaï était accompagné de ses collaborateurs habituels lors de ce tournoi, Alex De Llanos Oui Fran Guillen, et certains invités aiment Siro López, qui a déjà participé à d’autres réunions, Gerard pique Oui Ronaldo Nazario, qui était connecté en direct.

De cette manière, Ibai Llanos – par la main de ‘Kosmos’ – met fin à trois semaines de succès avec un projet audiovisuel sans précédent. La minute la plus regardée de la finale de la Copa América entre l’Argentine et le Brésil était à 3h52 – curieusement au milieu de la pause – avec 642 897 téléspectateurs connectés à la chaîne. Ibaï. Des chiffres qui clôturent une initiative qui a réussi à tenir l’Espagne en haleine dès l’aube. Et c’est que depuis les quarts de finale, la chaîne Llanos Twitch a enregistré des chiffres particulièrement notables avec environ 175 000 téléspectateurs. A l’issue du match entre l’Uruguay et la Colombie, avec le lancement des tirs au but, plus de 135 000 spectateurs simultanés ont été enregistrés.

Les demi-finales ont également laissé des chiffres très remarquables. De plus, nous devons garder à l’esprit qu’il s’agissait d’une émission qui ne pouvait être appréciée que depuis l’Espagne et en tenant compte des heures pendant lesquelles les matchs ont été joués. Et c’est que la demi-finale entre l’Argentine et la Colombie est devenue le streaming avec le plus d’audience de toute l’Espagne, un chiffre moyen de 80 000 téléspectateurs avec une minute en or – 110 000 téléspectateurs – à 5h10. Des chiffres similaires ont été enregistrés lors de la demi-finale entre le Brésil et le Pérou, ainsi que lors du match pour la troisième place entre la Colombie et le Pérou.

De plus, le projet a collaboré lors des demi-finales de la Copa América de la Juventut de Badalona. Les demi-finales ont été diffusées depuis leur pavillon et Ferrán Bassas et Albert Ventura, joueurs du club catalan, ont participé à un défi de triples et de paniers. Ainsi, après vingt-huit ans sans que l’Argentine ne conquière un tournoi international, avec Leo Messi Élever son premier titre avec l’équipe nationale et dans tout un Maracana qui élargit l’histoire, Ibai Llanos – avec ‘Kosmos’ – ouvre un nouveau paradigme dans le monde audiovisuel et continue de renforcer le pari numérique en tant que nouvelle option de divertissement pour les fans de sport .