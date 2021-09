Juridique & Réglementaire

Plus de 65% des échanges cryptographiques sud-coréens seront fermés une fois la date limite FSC atteinte

AnTy13 septembre 2021

Cela pourrait entraîner des « pertes énormes pour les investisseurs », car les utilisateurs perdent l’accès à environ 42 altcoins locaux. Actuellement, Polkadot (DOT), XRP, Cardano (ADA) et Cosmos (ATOM) sont en tête des cryptos sur les quatre principaux échanges légitimes du pays.

La majorité des échanges de crypto-monnaie sud-coréens devraient tous être fermés ce mois-ci.

Cela effacera environ 3 000 milliards de wons (2,6 milliards de dollars) alors que les deux tiers des échanges seront fermés, selon un rapport du Finance Times.

Plus tôt la semaine dernière, la Financial Services Commission (FSC), une agence de surveillance financière en Corée du Sud, a publié un communiqué de presse indiquant qu’elle avait tenu une réunion en ligne avec des « fournisseurs de services d’actifs virtuels » (VASP) pour discuter des exigences liées au mois de septembre. 24 date limite pour enregistrer leurs entreprises auprès du gouvernement.

« Pour les VASP qui envisagent d’exploiter une plate-forme de négociation d’actifs virtuels mais ne prévoient pas d’offrir [Korean currency]-basés ou d’autres services de change basés sur la monnaie fiduciaire, les autorités leur ont conseillé de mettre fin sans délai à leurs services de change basés sur la monnaie fiduciaire avant la date limite d’enregistrement du 24 septembre.

Les VASP qui ne sont pas en mesure de répondre aux exigences et, par conséquent, de mettre fin à leur fonctionnement sont invités par les autorités à «prendre des mesures pour minimiser les dommages» à leurs utilisateurs de services en informant leurs clients de la même chose avec un préavis de 7 jours, en leur donnant au moins 30 jours pour le retrait et supprimer les informations personnelles des utilisateurs conformément aux règles applicables.

Cela pourrait entraîner la fermeture d’environ 40 des 60 fournisseurs de services de cryptographie de Corée du Sud, a rapporté FT, citant des “initiés et régulateurs de l’industrie”.

Cela pourrait également forcer la fermeture de 42 pièces recherchées, dont les échanges cryptographiques s’attendent à déclencher une “ruée bancaire” et à entraîner “d’énormes pertes pour les investisseurs”.

Upbit, Bithumb, Korbit et Coinone sont les quatre principales bourses de Corée du Sud qui contrôlent collectivement plus de 90% du volume total des échanges de crypto-monnaie du pays.

Sur Upbit, les plus grands échanges de crypto en Corée du Sud qui ne seront pas affectés par le resserrement réglementaire, actuellement les cryptos les plus populaires incluent Cosmos (ATOM), Tezos (XTZ), XRP, Serum (SRM), Polymath (POLY), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) et Tron (TRX).

Bitcoin (BTC) représente 3,73 % du volume total de l’échange d’un peu plus de 6,88 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, comme Tron, tandis qu’Ethereum (ETH) ne détient que 2,79 % des parts, selon Coinmarketcap.

