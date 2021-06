Plus de 650 nageurs ont disputé ce week-end le Marnaton eDreams Begur

07/06/2021 à 14h45 CEST

Sport.es

Dimanche dernier et après plus d’un an sans événements dus à la pandémie, s’est tenue la première épreuve du calendrier du circuit de référence de natation en eau libre du pays. Plus de 650 nageurs se sont réunis dans la ville de Gérone de Begur, pour parcourir les distances de 7 km, 3,5 km et 1,5 km de la Marnaton eDreams Begur par YoPRO.

Pour cette première épreuve de l’année, l’organisation a pris différentes mesures pour garantir la sécurité des participants, comme la limitation de capacité, le retrait des numéros sur rendez-vous, le briefing en ligne ou encore les départs cinq en cinq et toutes les dix secondes pour favoriser la dispersion. Selon David Campà, directeur de Marnaton, l’essai “a été un succès, c’était le tour que nous attendions”. “Les participants ont été très compréhensifs et collaboratifs avec les mesures adoptées, et malgré une mer un peu agitée, la journée a accompagné”.

Dans l’épreuve de 7 km, partant d’Aiguablava et se terminant à Sa Riera, les première et deuxième places ont été décidées dans les derniers mètres après un passage très disputé, et il a finalement été Guille Matas de l’équipe HEAD (1:29:02) qui s’est imposée suivi de près Rafa Cabanillas, du Club Esportiu Marnaton, (1:29:37) et Mario Guillen (1:38:49) du CN Terrassa. Dans la catégorie féminine Claire Gabriel (1:36:57) du CN Sabadell a été premier et troisième du général, suivi de Minerve pujol (1:46:57) et de Núria Soriano (1:54:51) du CNB

Sur une distance de 3,5 km, partant de Sa Tuna et arrivant à Sa Riera, le podium masculin a été pour Javier Navarro (43.32) des Aquamasters, Jordi Roses (44:41) du CE Mediterrani et Quim Bofill (45:48) du Geieg. Dans la catégorie féminine, Anna Aida Marti (47:32) du CE Mediterrani, suivi de canaux Paula (49:16) et de Gemma Gregoris (53:46).

Enfin, dans les 1500 mètres, Nathan Barthe (18:25), Henri Folch (21:40) et Lionel Matias (21:55) ont complété le podium masculin, tandis que Inès Aragunde (23:06), marionne bosch (23:18) et Maria Fisa (23:20) ont complété le féminin.

La prochaine manche de la X Marnaton eDreams Cup aura lieu le 26 juin à Sant Feliu de Guíxols, puis déplacez le 18 septembre à Cadaqués, les 16 octobre à Formentera, et le 30 octobre à Barcelone pour clôturer la saison. Malgré le fait que certaines distances de ces épreuves aient déjà épuisé leurs places, le reste des inscriptions est toujours disponible sur le site de Marnaton